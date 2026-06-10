시진핑, 김정은에 감사전문…"새로운 역사적 여정에 들어서"

방북 성과에 만족감 표시…"김정은과 중요한 공동인식 이룩"

1박 2일간의 북한 국빈방문을 마친 시진핑 중국 국가주석이 북중 관계가 "새로운 역사적 여정에 들어섰다"며 김정은 북한 국무위원장에게 감사전문을 보냈다고 조선중앙통신이 10일 보도했다.



시 주석은 귀국 당일인 9일 보낸 감사전문에서 방북 당시 김 위원장과 리설주 여사, 북한 주민들의 환대에 사의를 표하면서 "이는 중조(북중) 두 당, 두 나라의 두터운 친선을 충분히 보여줬다"고 말했다.

북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석을 환영하여 지난 8일 평양체육관에서 공연이 진행됐다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 관람을 마치고 김정은 위원장과 시진핑 주석이 악수하고 있다. 조선중앙통신=연합뉴스

시 주석은 "나와 총비서 동지가 공동으로 관심하는 문제들에 대해 심도 있는 의견을 교환하고 일련의 중요한 공동 인식을 이룩한 것은 중조관계(북중관계)에 새로운 시대적 내용을 더해주었다"고 밝혔다.



이어 "중조쌍방이 전통적인 친선을 빛내이고 발전과 번영을 함께 촉진하며 지역과 나아가서 세계의 평화와 안정을 수호하려는 확고한 결심을 보여줬다"고 했다.



그는 방북 성과에 만족감을 표시하면서 "중조관계는 이미 새로운 역사적 여정에 들어섰다"고 평가했다.



그러면서 "시대적 대세를 틀어쥐고 두 나라의 근본적이고 장기적인 이익에 입각해 중조관계를 끊임없이 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시킴으로써 두 나라의 사회주의 위업의 힘 있는 전진을 추동"하겠다고 언급했다.



아울러 "두 나라 인민에게 보다 훌륭한 복리를 마련하며 세계의 평화와 발전을 위한 진보적인 사업에서 새롭고 보다 큰 공헌을 할 용의가 있다"고 강조했다.



시 주석은 또 김 위원장과 다시 만나기를 기대하면서 "중조친선이 대를 이어 전해지고 영원히 푸르청청하기를 축원한다"고 덧붙였다.



시 주석의 이번 방북은 2019년 이후 7년 만에 이뤄졌다.



양국은 정상회담과 공동성명을 통해 전략적 소통 강화와 실질 협력 확대, 전통 우호 계승 의지를 재확인하고 경제·무역과 농업, 건설, 과학기술, 교육·문화·체육 등 분야의 교류 협력, 고위급 교류를 확대하기로 했다.

<연합>