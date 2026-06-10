은빛 병어회로 보양하고, 퍼플섬 버들마편초 꽃길 걷는다 [여행+]

구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 전라남도 신안의 6월 풍경.

6월 대한민국 전라남도 신안은 오감을 자극하는 두 가지 제철 절정을 품는다. 지도읍 앞바다에서 막 어획한 은빛 병어가 횟집 수조를 가득 채우고, 안좌면 퍼플섬에서는 보라색 버들마편초 400000 주가 39000㎡ 단지에 보랏빛 물결을 일으키기 시작한다. 단백질이 풍부한 병어의 맛과, 주민들이 직접 가꾼 꽃밭의 아름다움이 정확히 겹치는 이 시기는 신안 연계 관광의 가장 완벽한 타이밍이다.

◆ 지도읍 젓갈타운, 여름 보양식 6월 병어의 계절

10일 신안군에 따르면 신안 지도읍은 전남 서해안의 대표적인 병어 산지다. 칠발도·임자도·낙월도 인근 해역에서 안강망으로 어획한 병어가 지도읍 신안젓갈타운 일원으로 집산된다. 살이 부드럽고 담백하며 단백질이 풍부하고 지방이 적어 여름철 최고의 보양 수산물로 꼽힌다.

지도읍 일대 횟집과 식당에서는 병어회, 병어구이, 병어찜을 계절 메뉴로 내놓는다. 병어는 DHA와 EPA 등 오메가3 지방산 함량이 높아 심혈관 건강 개선에 도움을 주며, 다른 흰살생선에 비해 소화 흡수율이 뛰어나 어린이나 노약자의 기력 회복에 긍정적인 효능을 가진다.

신안군은 매년 6월 초·중순 신안젓갈타운 일원에서 ‘섬 병어 축제’를 개최해 병어회 시식과 수산물 경매 행사를 연다. 섬 병어 축제는 생산자와 소비자가 직접 만나는 수산 직거래 플랫폼으로서, 관광객 유입이 지도읍 어업인의 소득과 직결된다는 점에서 지역경제 활성화 기능도 겸한다. 2026년 축제의 정확한 일정은 신안군 문화관광 홈페이지를 통해 사전 확인이 필요하다.

◆ 퍼플교 건너 40만 주 버들마편초 꽃밭으로

병어로 점심을 마친 뒤 안좌면 반월도 퍼플섬으로 이동한다. 육지에서 퍼플교를 통해 차량으로 진입할 수 있으며, 두리마을 및 퍼플박스 공영주차장을 무료로 이용할 수 있다.

신안군은 2026년 6월 12일부터 9월 13일까지 약 3개월간 ‘퍼플섬 버들마편초 꽃 축제’를 운영한다. 퍼플섬 순환도로를 따라 조성된 3만9000㎡ 단지에 버들마편초 40만주가 심겼다. 주민들이 직접 씨를 뿌려 가꾼 군락으로, 말채찍을 닮은 길고 가는 꽃대 끝에 보라색 꽃이 피는 다년생 초화류다. 개화 기간은 6월부터 9월까지로, 여름 내내 보랏빛 꽃밭이 유지된다.

◆ 보라색 입고 무료 입장, 퍼플섬 실용 여행 팁

퍼플섬은 보라색 의상이나 신발 등 보라색 아이템을 착용하면 무료로 입장할 수 있다. 단지 안은 그늘이 거의 없어 양산이나 모자 착용을 강력히 권장한다.

주차는 두리마을 공영주차장과 퍼플박스 공영주차장 모두 무료다. 축제 기간(6월 12일~9월 13일) 주말에는 방문객이 집중될 수 있어 오전 이른 시간에 방문하는 것이 유리하다.