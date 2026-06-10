스페이스X 상장 D-2, 우주항공ETF 들어갈까?...“변동성 주의해야”

미국 우주기업 ‘스페이스X’ 상장이 코 앞으로 다가오면서 국내 자산운용사들이 내놓은 미국 우주·항공 상장지수펀드(ETF) 투자에 대한 시장 관심이 커지고 있다. 국내에 상장된 우주 관련 ETF의 자산규모가 가파르게 증가하고 있는 가운데 증권가는 스페이스X 상장 직후 주가 변동성 확대가 불가피하다며 ETF에 대한 투자도 분할 매수 전략을 활용하라고 조언했다.

일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 지난 5월 21일(현지 시간) 차세대 우주선 ‘스타십 V3’의 첫 무인 시험비행을 발사 직전 연기했다. 이날 미국 텍사스주 스타베이스 발사장에서 세워진 스타십 V3의 모습. AP연합뉴스

대신증권은 10일 보고서를 통해 스페이스X 상장을 기다리는 국내 미국 우주·항공 ETF에 대한 분석을 내놨다. 조승빈 대신증권 FICC리서치부 연구원은 “스페이스X가 미래 성장에 대한 기대감과 과도한 밸류에이션 우려 속에 역대 최대 규모로 상장 예정”이라며 “스페이스X 기대감에 국내 미국 우주·항공 ETF에도 가파르게 자금이 유입됐다”고 설명했다.

올해 4월 상장된 미래에셋자산운용의 TIGER 미국우주테크는 운용자산 2조원을 돌파했다. 삼성자산운용의 KODEX미국우주항공도 7145억원, 하나자산운용의 1Q 미국우주항공테크는5962억원의 운용자산을 기록 중이다. 조승빈 연구원은 “우주 관련 ETF가 대부분 패시브 형태로 운용되고 있지만 상품별로 최근 1개월 성과는 다르다”고 말했다. 실제 TIGER 미국우주테크의 최근 1개월 성과는 36.2%인 반면 1Q 미국우주항공테크는 9.7%에 머물렀다.

시장의 관심은 스페이스X 상장 수혜를 국내 ETF들도 함께 누릴 수 있느냐는 점이다. 이에 대해 조 연구원은 “스페이스X는 상장 이후 과도한 밸류에이션, 높은 시장의 기대치, 향후 목표 실적 달성 가능성 등 불확실성 요인으로 주가 변동성 확대가 불가피하다”며 “단기적으로 나스닥100 지수 등 주요 지수 편입에 따른 패시브 자금 유입 이벤트는 주가에 긍정적일 것으로 예상한다”고 말했다.

다만 스페이스X가 성장에 대한 기대감으로 상장한다는 점, 이에 따라 상장 후에도 우주 산업 관련 연구개발(R&D), 인공지능(AI)관련 대규모 투자가 불가피하다는 점은 투자 전 고려해야할 부분이다.

아울러 스페이스X에 대한 기대감으로 우주관련 ETF로 자금이 몰리는 현상도 주의해야 한다. 조승빈 연구원은 “자금이 빠르게 들어오면서 관련 종목의 주가 변동성도 확대하고 있다”며 “우주관련 ETF의 주요 편입종목의 주가가 올해 들어 가파르게 상장했지만 최근 고점 대비로는 20~30% 하락했다”고 지적했다.

이어 “스페이스X를 포함한 우주관련 ETF는 주가 변동성 확대 국면을 활용해 주가 조정 시 분할 매수하는 전략이 필요하다”고 조언했다.