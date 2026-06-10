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옵타 슈퍼컴의 한국-체코전서 한국 승리 예상…한국 42.9% vs 체코 31.3%

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송용준 선임기자 eidy015@segye.com
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축구 통계 전문 업체 ‘옵타’는 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 꺾을 확률을 42.9%로 예측하며 한국의 승리 가능성을 크게 내다봤다.

 

옵타는 10일 홈페이지를 통해 슈퍼컴퓨터를 활용한 북중미 월드컵 조별리그 성적 예상을 일부 수정해서 공개했다. 지난 2일 첫 발표 이후 추가 시뮬레이션을 통해 예상치를 조금 바꿨다.

 

한국 축구대표팀 훈련 모습. 뉴스1
한국 축구대표팀 훈련 모습. 뉴스1

한국 팬들의 관심은 조별리그 A조 1차전 승패 예상에 쏠린다. 옵타는 한국과 체코의 1차전에서 한국의 승리 가능성을 42.9%로 높게 평가했다. 반면 체코가 홍명보호를 꺾을 확률을 31.1%로 예상했고, 무승부 확률을 26.0%로 내다봤다. 

 

한국은 체코와 역대 전적에선 1승 2무 2패로 살짝 밀리지만 마지막 대결이 10년 전이라 큰 의미가 없다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹도 한국(25위)이 체코(40위)보다 높다.

 

옵타는 한국-체코전에 대해 “두 팀은 2016년 6월 마지막 대결에서 한국이 이겼다. 당시 한국은 전반 27분 윤빛가람의 선제골로 앞서가고 석현준이 전반 40분 추가골을 넣었다. 체코는 후반 1분 마렉 수히가 한 골을 만회하는 데 그쳤다”고 최근 맞대결 성적을 소개했다. 그러면서 “올해 한국은 조규성(미트윌란)과 손흥민(LAFC)이 공격을 이끌고 있다. 두 선수는 각각 2골씩을 기록해 팀 내 공동 최다 득점자에 올랐다”라며 “체코는 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)와 파트리크 시크(레버쿠젠)가 올해 각각 2골씩을 터트려 위협적인 모습을 보여주고 있다”고 전했다.

 

옵타는 조별리그 A조에서 한국의 성적을 조 1위 22.4%, 조 2위 28.4%, 조 3위 26.8%, 조 4위 22.4%로 예상했다. 이에 따라 한국의 32강 진출 확률은 70.1%로 내다봤다.

 

멕시코의 조 1위 확률을 48%로 가장 높게 봤고, 체코는 18.4%로 한국(22.4%)보다 밀린다. 체코의 32강 진출 확률 역시 64.2%로 한국보다 뒤지면서 한국이 조 2위로 32강에 진출할 것으로 예상했다.

 

한국의 예상 성적도 지난 2일 전망치와 조금 달라졌다. 앞서 옵타는 한국에 대해 32강 70.35%·16강 33.52%·8강 12.74%. 4강 4.02%, 결승 진출 1.30%, 우승은 0.36%로 내다봤지만, 새로운 버전에선 32강 70.62%·16강 33.72%·8강 12.53%·4강 4.05%·결승 진출 1.34%·우승 0.40%로 조금씩 상향됐다.

송용준 기자

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