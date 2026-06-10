고소영, 하와이 가족여행 공개…아들·딸과 함께한 화목한 모습 눈길

배우 고소영이 가족과 함께한 하와이 여행기를 공개하며 그동안 대중에게 알려지지 않았던 자녀들의 모습을 처음 선보였다.

고소영은 지난 9일 자신이 운영하는 유튜브 채널을 통해 남편 장동건, 아들, 딸과 함께 떠난 하와이 여행 일상을 담은 영상을 공개했다. 영상은 ‘결혼 16년만에 처음 공개하는 고소영 가족의 100% 리얼 일상’이라는 제목으로 게재됐고, 해당 콘텐츠는 네 가족이 현지에서 여유로운 시간을 보내는 모습을 자연스럽게 담았다.

‘결혼 16년만에 처음 공개하는 고소영 가족의 100% 리얼 일상’이라는 제목의 영상 캡처. 고소영

장동건은 콘텐츠에 등장해 “찍고 끄는 건 이걸로 껐다, 이걸로 켰다 하는 거냐”고 고소영에게 작동법을 물었다.

특히 이번 영상에서는 부부의 아들과 딸도 출연해 관심을 모았다. 자녀들은 얼굴이 직접적으로 노출되지는 않았지만 가족과 함께하는 일상 속 모습을 통해 시청자들에게 처음 소개됐다.

촬영하는 부부를 지켜보던 아들은 “엄마 유튜브 촬영해 주는 거야?”라며 관심을 보였고, 자신의 목소리가 영상에 담기는지 궁금해하는 모습을 보였다.

이어 장동건이 카메라 움직임에 대해 “왜 마음대로 움직이는 거냐”고 이야기하자 아들은 이를 되묻는 등 자연스러운 부자의 대화를 나누기도 했다.

딸 역시 영상에 등장했다. 고소영과 함께 반려견 산책에 나선 모습이 담겼으며, 모녀가 함께 시간을 보내는 장면도 공개됐다. 두 사람은 음식을 나눠 먹으며 대화를 나누는 등 화기애애한 분위기를 연출했다.

한편 고소영과 장동건은 2010년 5월 결혼한 후 같은 해 10월 첫째 아들을 얻었으며, 이후 2014년 둘째 딸을 품에 안았다고 전해진다.