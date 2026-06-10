직스테크놀로지 최종복 의장, ‘메인비즈데이 김해포럼’서 중기부 장관표창 수상

직스테크놀로지 최종복 의장이 ‘2026 메인비즈데이 김해포럼’에서 중소벤처기업부 장관표창을 수상했다. 이번 수상은 AI 기반 설계 기술과 산업 디지털 전환 분야에서의 기여를 인정받은 결과다.

메인비즈협회가 주최한 ‘2026 메인비즈데이 김해포럼’은 혁신형 중소기업의 성장 전략과 우수 사례를 공유하는 행사로, 산업계 관계자들이 참석해 미래 산업 방향을 논의하는 자리로 마련됐다.

직스테크놀로지는 AI 기반 CAD, 디지털트윈, 스마트 건설 플랫폼 등을 개발하는 소프트웨어 기업으로, 제조·건설·방산·로봇 등 다양한 산업 분야의 디지털 전환을 지원하고 있다. 주요 솔루션으로는 AI 설계 자동화 기능을 적용한 ‘ZYXCAD AX’, 공간 설계 플랫폼 ‘ZYX SPACE’, 스마트 건설 통합 관리 플랫폼 ‘DIVE’ 등이 있다.

‘ZYXCAD AX’는 설계 업무 자동화 기능을 통해 업무 효율 향상을 지원하는 국산 CAD 소프트웨어다. 또한 ‘ZYX SPACE’는 AI를 활용해 2D 도면 분석과 3D 모델 생성 등을 지원하며, 설계 과정의 데이터 활용성을 높이는 데 초점을 맞추고 있다.

스마트 건설 플랫폼 ‘DIVE’는 GIS 기반으로 도면과 드론, CCTV 등의 데이터를 통합 관리할 수 있도록 설계됐으며, 건설 현장의 운영 및 안전 관리 지원 기능을 제공한다.

직스테크놀로지는 AI 설계 기술과 디지털트윈 분야 연구개발을 지속하는 한편, 국내외 산학협력 확대에도 나서고 있다고 밝혔다. 또한 미국과 일본, 동남아시아 시장을 중심으로 자사 솔루션의 글로벌 진출을 추진하고 있으며, 향후 해외 전시회 참가와 파트너십 확대를 통해 사업 영역을 확대할 계획이다.

최종복 의장은 “AI 기술을 기반으로 산업 현장의 생산성과 효율성을 높일 수 있는 솔루션 개발에 지속적으로 집중해 왔다”며 “앞으로도 국내 산업의 디지털 전환과 설계 혁신에 기여할 수 있도록 기술 고도화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.