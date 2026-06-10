국민체육진흥공단 KSPO 스포츠가치센터, 가족과 함께 하는 스포츠 캠프 개최

스포츠로 배우는 협동과 소통…연간 4차례 가족 캠프 진행

여름 수영·가을 운동회·겨울 양궁까지 다채로운 프로그램 마련

회차별 최대 90명 모집…2인 이상 가족 누구나 참가 가능

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 운영하는 KSPO 스포츠가치센터가 가족이 함께 스포츠를 즐기며 소통할 수 있는 체험형 캠프를 마련했다.

국민체육진흥공단은 경남 진주에 위치한 KSPO 스포츠가치센터에서 ‘2026 가족 캠프’를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 캠프는 가족 구성원들이 다양한 스포츠 활동을 함께 경험하며 스포츠의 즐거움과 가치를 체감할 수 있도록 기획됐다. 올해 총 4차례에 걸쳐 계절별·테마별 프로그램으로 운영되며, 모든 일정은 1박 2일 숙박형으로 진행된다.

첫 번째 캠프는 27일부터 28일까지 ‘우리 가족 런닝맨과 스포츠스태킹’을 주제로 열린다. 이어 8월에는 야외 수영과 힐링요가, 레이저사격을 결합한 여름방학 프로그램이 마련된다. 10월에는 가족운동회와 플래그풋볼 체험이 진행된다. 내년 1월에는 대형 전략팀 게임과 양궁을 중심으로 한 겨울 캠프가 예정돼 있다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 경남 진주에 위치한 KSPO 스포츠가치센터에서 ‘2026 가족 캠프’를 개최한다고 10일 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

국민체육진흥공단은 현재 1회차 캠프 참가 가족을 모집 중이다. 2인 이상 최대 6인까지 신청할 수 있다. 회차별 모집 인원은 최대 90명이다.

참가 신청과 세부 일정은 KSPO 스포츠가치센터 홈페이지에서 확인 가능하다.

국민체육진흥공단 관계자는 “가족이 함께 스포츠를 즐기며 협동과 소통의 가치를 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”면서 “많은 가족이 스포츠를 통해 특별한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.