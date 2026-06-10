제니, 무대의상 입고 “우리의 여정은 이제 막 시작했다”

최근 미국 뉴욕 공연을 마친 것으로 전해지는 그룹 ‘블랙핑크’ 출신 제니가 사진을 공개하며 팬들과 소통했다.

제니가 무대 비하인드 사진을 공개했다. 제니 사회관계망서비스(SNS)

제니는 지난 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 뉴욕에서 열린 음악 페스티벌 무대와 백스테이지 모습을 담은 여러 장의 사진을 게재했다. 그는 게시물과 함께 “첫 거버너스 볼은 미쳤다”는 취지의 소감을 전하며 공연 후 감격을 드러냈다.

이어 뉴욕에게 감사의 뜻을 전한 제니는 함께 무대를 준비한 팀원들에게도 고마움을 표현했다. 그는 자신의 팀이 큰 힘이 되어줬다며 “우리의 여정은 이제 막 시작했다”는 메시지를 덧붙여 향후 행보에 대한 의지를 나타냈다.

공개된 사진 속 제니는 개성 있는 무대 의상으로 시선을 사로잡았다. 카키 컬러의 짧은 재킷과 과감한 디자인의 크롭톱을 매치했으며, 데님 소재의 체크 패턴 스커트를 더해 빈티지한 감성이 돋보이는 스타일링을 완성했다.

무대 위 모습뿐 아니라 공연장 뒤편에서 촬영한 사진도 함께 공개됐다. 사진 속 제니는 스태프와 안고 있거나 사진을 찍어주는 등 자연스럽게 어울리며 화기애애한 분위기를 연출했다.

앞서 제니는 7일 미국 뉴욕에서 개최된 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’ 무대에 올라 관객들과 만난 것으로 전해진다.

제니의 소식을 접한 일부 누리꾼은 “신곡 음원 빨리 달라”, “진짜 최고”라는 등의 댓글을 남겼다.

한편 제니는 2016년 8월 8일 그룹 ‘블랙핑크(BLACKPINK)’ 멤버로 데뷔했다. 이후 2018년 11월 12일 솔로로서 활동 영역을 확장했고, 2023년 드라마 ‘디 아이돌’을 통해 배우 데뷔에도 성공한 것으로 알려진다.