태아 다운증후군 가능성 진단에 임신 중단…美 유튜버 부부 논란

미국의 유명 유튜버 부부가 태아의 다운증후군 진단 사실을 공개한 뒤 임신을 중단했다고 밝혀 논란에 휩싸였다. 일부는 개인의 선택을 존중해야 한다고 옹호한 반면, 다른 한편에서는 장애를 이유로 한 차별적 결정이라며 강하게 비판하고 있다.

구독자 수 수백만 명을 보유한 유튜버 제시 리지웨이와 아내 애슐리는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 태아가 다운증후군(21번 염색체 이상) 진단을 받은 뒤 임신을 중단했다고 밝혔다.

부부는 “의사와 유전 상담사, 가족들과 충분한 상담을 거친 끝에 매우 어려운 결정을 내렸다”고 설명했다.

태아에게 다운증후군 가능성이 있다는 진단을 받은 뒤 임신을 중단한 사실을 공개한 미국의 유명 유튜버 부부. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

리지웨이는 처음에는 장애가 있더라도 아이를 사랑하며 키울 수 있다고 생각했지만, 관련 자료를 조사하는 과정에서 건강 문제와 장기적인 돌봄 부담 등을 현실적으로 고민하게 됐다고 털어놨다. 그는 해당 결정에 대해 “평생 가장 고통스러운 경험 중 하나였다”고 말했다.

그러나 이들의 고백은 즉각 논쟁으로 번졌다. 장애인 가족 단체와 일부 누리꾼들은 “장애를 이유로 생명을 선택적으로 배제하는 행위”라고 비판했고, 일부는 우생학적 사고와 다를 바 없다는 주장까지 내놨다. 반면 다른 이들은 출산과 양육의 책임은 부모가 감당해야 하는 만큼 개인의 의료적 선택을 존중해야 한다며 옹호했다.

이후에는 아내의 가족 일부가 결정에 반대하며 관계가 악화했다는 사실까지 공개되면서 논란은 더욱 커졌다. 논란이 커지면서 부부는 온라인상에서 심각한 악성 댓글과 협박에도 시달렸다. 리지웨이는 자신과 아내가 살해 협박까지 받았다고 주장했다. 그는 “누군가는 동의하지 않을 수 있지만, 우리는 아이와 가족을 위해 최선이라고 믿는 결정을 내렸다”고 밝혔다.

한편 일부 누리꾼은 이번 논란이 조회수와 관심을 끌기 위한 일종의 ‘노이즈 마케팅’이 아니냐는 의문을 제기하기도 했다.