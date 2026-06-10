우성진 대구 동구청장 당선인 ‘민선9기 인수위원회’ 공식 출범

우성진 대구 동구청장 당선인의 민선 9기 구정 인수를 지원할 ‘동구청장직 인수위원회’가 공식 출범하고 본격적인 활동에 돌입했다.

우성진(오른쪽) 구청장 당선인이 인수위원회 현판식 행사에 참석하고 있다. 인수위 제공

인수위원회는 10일 대구 동구 아양아트센터에서 현판식을 개최했다. 이번 인수위는 장기간의 구청장 부재로 인한 행정 공백을 최소화하고, 산적한 구정 현안을 신속하게 파악∙점검하는 역할을 맡는다. 아울러 우 당선인의 핵심 공약을 세부적으로 검토해 향후 민선 9기 동구청의 정책 방향을 설계할 방침이다.

민선 9기 동구청장직 인수위원장에는 오창균 전 대구경북연구원장이 위촉됐다. 우 당선인은 “오 위원장은 신공항 연구단장과 미래전략연구실장을 역임하는 등 지역 균형 발전을 위해 헌신해 온 인물”이라며 “동구 발전의 밑그림을 그릴 최고의 적임자”라고 발탁 배경을 설명했다

인수위는 조직의 전문성을 높이기 위해 기획홍보행정분과, 문화체육교육분과, 도시건축교통분과, 경제복지환경분과 등 4개 분과로 나누어 운영된다.

우성진(앞줄 가운데) 구청장 당선인과 인수위원들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 인수위 제공

우 당선인은 이날 출범식에서 경제 회복과 현장 중심의 행정을 강조했다. 우 당선인은 “지역의 문제는 항상 현장에 답이 있다는 신념으로 주민이 체감하는 일상의 변화를 만들겠다”며 “40년 경영 전문가로서의 안목을 바탕으로 침체된 동구 경제를 반드시 되살리겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 인수위원들에게는 “과거의 관행을 답습하지 말고, 예산 낭비 요소를 과감히 걷어낸 현장 중심의 실효성 있는 정책을 발굴해 달라”고 강력히 당부했다.

한편, 인수위는 이날 첫 전체 회의를 시작으로 부서별 업무보고 청취와 주요 사업 현장 점검에 나선다. 인수위는 앞으로 15일간의 밀도 높은 활동 결과를 바탕으로 민선 9기 구정 과제를 담은 백서를 발간하고, 이를 구민들에게 투명하게 공개할 예정이다.