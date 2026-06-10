대구영웅시대, ‘나눔리더스클럽’ 가입…1200만원 기탁

가수 임영웅의 팬클럽이 대구 지역 사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천하며 고액 기부 단체 모임에 이름을 올렸다.

대구사회복지공동모금회는 가수 임영웅의 팬클럽 ‘대구영웅시대(대구누부야)’가 성금 1200만원을 약정 기탁하며 대구사랑의열매의 22번째 ‘나눔리더스클럽’에 가입했다고 10일 밝혔다.

대구영웅시대 대구누부야 회원들이 나눔리더스클럽 가입을 축하하며 기념촬영을 하고 있다. 대구사회복지공동모금회 제공

나눔리더스클럽은 1000만원 이상을 일시 기부하거나 3년 내 기부하기로 약정한 단체 및 모임이 가입하는 대구사랑의열매의 대표적인 단체 고액 기부 프로그램이다.

‘대구영웅시대(대구누부야)’는 2021년부터 아동보호시설 지원, 모자복지관 생필품 지원, 소외계층을 위한 연탄 봉사 등 지역 사회의 어두운 곳을 밝히는 봉사와 기부 활동을 꾸준히 이어왔다. 이번에 기탁된 성금은 대구 서구에 위치한 장애인보호작업장에 전달해 지역 장애인들의 자립과 복지 증진을 위해 소중하게 사용할 예정이다.

최영미 대구영웅시대 회장은 “가수 임영웅의 이름처럼 우리 사회의 어려운 이웃들에게 따뜻한 희망을 전하고 싶었다”라며 “앞으로도 회원들과 함께 작은 정성을 꾸준히 모아 더 많은 이웃에게 힘이 될 수 있도록 나눔을 이어가겠다”고 소감을 전했다.

대구사회복지공동모금회 관계자는 “스타를 향한 팬들의 사랑이 지역 사회를 치유하는 거대한 선한 영향력으로 확산하는 모범적인 사례”라며 감사의 뜻을 표했다.