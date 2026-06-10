서인영, 예비 신랑과 첫 만남부터 남달랐다

가수 서인영이 결혼을 앞두고 예비 남편과의 연애 비하인드를 공개했다. 특히 두 사람은 처음 만난 당일 스킨십이 있었다고 밝혀 눈길을 끌었다.

‘서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실,결혼식)’이라는 제목의 영상에서 서인영이 예비 신랑과 스킨십을 공개했다. 개과천선 서인영

서인영은 9일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 공개된 영상 ‘서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실,결혼식)’에서 결혼을 준비하며 겪고 있는 다양한 이야기를 전했다. 이날 그는 제작진과 편안한 분위기 속에서 연애와 결혼에 대한 솔직한 생각을 나눴다.

영상에서 제작진이 남자친구와 첫 키스는 언제였는지 묻자 서인영은 “첫날이었던 거 같은데”라고 답했다. 이어 그는 “첫 키스에 사귀는 건 아니지 않나”며 자신의 생각을 덧붙였다. 또 마지막 키스에 대해 어제라고 답해 제작진은 “아주 뜨겁게 사랑하신다”고 반응했다. 그는 데이트를 매일 했다고 밝히면서 “그러니까 뽀뽀는 항상 한다”고 전했다.

또 서인영은 결혼 소식이 알려진 이후 예비 신랑의 사진이 공개된 것과 관련해 아쉬운 마음을 드러내기도 했다. 그는 “사진이 너무 못 나왔다”고 털어놨다. 그는 “나중에 사진을 보여주겠다”며 속상한 마음을 내비쳤다.

결혼식을 유튜브에 공개할 예정이 있는지 질문받은 서인영은 “공개해야죠”라며 “한 가족인데, 내 몸이잖아”라고 답했다. 이어 교회에서 스몰 웨딩을 올릴 것이라고 알렸다.

한편 서인영의 예비 신랑은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표로 알려졌다. 최 대표는 1984년생인 서인영보다 여섯 살 연상이다.

최근 결혼 소식을 전한 서인영은 각종 방송과 온라인 콘텐츠를 통해 예비 남편과의 일상을 조금씩 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 두 사람의 솔직한 연애 이야기에 관심이 이어지는 가운데, 그의 예정된 결혼식에도 이목이 집중되고 있다.