아이비, 뮤지컬 ‘시카고’로 브로드웨이 입성

8월부터 록시 하트役으로 무대

한국인으로는 첫 주역 데뷔 전망

가수 출신 뮤지컬 배우 아이비가 뮤지컬 ‘시카고’ 주역 ‘록시 하트’로서 뉴욕 브로드웨이 무대에 데뷔한다. 미국에서 활동하는 한국계 배우를 제외하면 한국인 첫 브로드웨이 주역 데뷔로 기록될 전망이다.

뮤지컬 ‘시카고’ 주역으로 뉴욕 브로드웨이 무대에 데뷔하는 아이비. 신시컴퍼니 제공

10일 뮤지컬 제작사 신시컴퍼니에 따르면 아이비는 지난해 브로드웨이 프로덕션으로부터 오디션 제안을 받은 후 혹독한 준비와 오디션을 거쳐 올가을 공연 단독 주역으로 확정됐다. ‘시카고’는 브로드웨이 역사상 가장 오래 공연되고 있는 미국 뮤지컬이다. 1997년 토니상 최우수 뮤지컬 리바이벌상을 포함해 6개 부문을 석권했으며 그래미상 최우수 뮤지컬 앨범상을 수상한 작품이다.



아이비는 ‘시카고’ 한국 프로덕션에 ‘록시 하트’ 역으로 2012년 처음 무대에 오른 이후 2024년까지 6시즌 동안 600회 가까운 공연을 소화해 왔다. 이번 캐스팅으로 8월 17일부터 9월 6일까지 뉴욕 앰버서더 극장 무대에 오르게 된다. 꾸준한 노력과 자기 관리로 매 시즌 최고의 기량을 선보인 끝에 브로드웨이까지 진출한 쾌거다.



한국에서 활동하는 뮤지컬 배우가 브로드웨이 프로덕션 주연으로 발탁되는 건 사실상 최초다. 뮤지컬 ‘명성황후’의 미국 공연 및 배우 마이클 리가 ‘미스 사이공’에 출연하는 등 한국계 미국인 배우가 브로드웨이 무대에 오른 경우가 있을 따름이다.