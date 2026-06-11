[이코노 브리핑] 국민카드, 생성형 AI 접목 챗봇 고도화 외

국민카드, 생성형 AI 접목 챗봇 고도화

KB국민카드는 기존 챗봇에 생성형 인공지능(AI)을 결합한 하이브리드 챗봇을 구축하고, 디지털 상담 서비스를 한 단계 고도화했다고 10일 밝혔다. 금융권에 요구되는 높은 보안성과 신뢰성을 유지하면서도 보다 자연스러운 고객 중심의 상담 환경을 총 3단계에 걸쳐 구현했다는 평가다.

신한카드, 4억弗 변동금리부채권 발행

신한카드는 국내 비은행 금융기관 최초로 4억달러(6132억원) 규모의 변동금리부채권(FRN) 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다. 만기는 3.5년, 금리는 변동금리부채권으로 무위험지표금리(SOFR)에 0.82% 가산했다.

카뱅 AI 서비스 이용자 500만명 돌파

카카오뱅크는 대화형 인공지능(AI) 서비스 이용자가 출시 1년 만에 500만명을 넘어섰다고 10일 밝혔다. 카카오뱅크는 지난해 5월 ‘AI검색’을 출시한 이후 금융 계산, 이체, 금융정보 확인 등 다양한 기능을 통합한 ‘카카오뱅크 AI’를 선보였고, 국내 금융권 최초로 이체와 모임통장 서비스에 AI를 적용했다.