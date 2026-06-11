신한금융, 올 5조원 규모 포용금융 프로젝트 본격화

장기연체 빚 5000억 탕감 조치

서민·소상공인 4.5조 금융 지원

상생대환대출 전 저축은행 확대

취약계층 신용평가모형도 혁신

신한금융그룹이 장기연체된 빚 5000억원을 탕감하고 서민·소상공인에 대한 포용금융 규모를 4조5000억원으로 늘린다. 신한금융은 이런 내용을 바탕으로 총 5조원 규모의 ‘포용금융 2.0 ON(온·溫)’ 프로젝트를 본격 가동한다고 10일 밝혔다.

신한금융은 이날 서울 여의도 TP타워에서 제5차 그룹 생산적 금융 추진단 회의를 열고 포용금융 확대 방안을 마련했다. 우선 총 5000억원 규모의 연체채권을 소각해 장기 연체고객의 재기를 지원한다. 상반기 중 약 3300억원을 먼저 소각한다.

계열사별로는 신한은행이 지난 2월 576억원 소각에 이어 약 1200억원을 추가 소각하기로 했다. 특히 신한카드는 사망자 채권, 5000만원 이상 고액을 사유로 새도약기금 지원 대상에서 제외됐던 8년 이상 장기 연체채권 약 1500억원을 이날 일괄 소각했다. 제주은행·신한저축은행 등도 약 60억원 규모로 동참한다.

장기 연체의 굴레도 끊어낸다. 5년 경과 채권은 시효 연장을 원칙적으로 차단하고 채무조정을 우선 추진한다. 불가피하게 연장하는 경우에도 ‘3년 경과 시 재심사’ 절차를 신설한다.

서민·소상공인에 대한 포용금융 지원 규모는 대폭 늘린다. 올해 포용금융 목표인 3조원을 조기 달성하고 내년 계획분인 1조5000억원을 앞당겨 집행해 총 4조5000억원을 시장에 공급한다. 구체적으로 중금리대출을 포함한 서민금융에 2조9000억원, 소상공인 지원 1조4500억원, 미소금융 및 상생대환대출 대상 확대 등에 1500억원을 투입한다.

아울러 기존 신한저축은행 고객 대상으로만 운영하던 상생대환대출을 전 저축은행 이용 고객으로 확대한 ‘신한 상생대환대출Ⅱ’를 내달 출시한다. △미소금융 성실상환자 대상 자산형성 지원 △햇살론 보증료 캐시백 △시니어 안심케어서비스 등 맞춤형 포용금융 상품도 차례로 선보인다.

금융취약 계층에 불리한 신용평가모형은 혁신한다. 신한은행은 생활비, 공과금, 자동이체 등 다양한 비금융 데이터로 고객의 상환 능력을 정교하게 평가하는 ‘서민 대안 신용평가모형’을 지난해 말 개발했다. 이를 올해 3월부터 서민 신용대출에 적용했고 3분기에는 중금리대출 신상품 심사 기준에도 적용할 방침이다.

진옥동 신한금융 회장은 “‘포용금융 2.0 ON(溫)’은 단순한 지원을 넘어 금융회사가 사회적 책임을 실질적으로 이행하는 방식”이라며 “금융 사각지대를 줄여 사회 안전망의 역할을 다하는 기업시민으로서 고객과 사회의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.