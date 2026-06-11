최태원 “초과이윤, 이해관계자 최대 행복에 맞게”

주주·직원·협력사·국민 전체

‘규칙’·‘미래 성장’ 중요성 강조

최태원(사진) SK그룹 회장이 반도체 기업 초과이익 환원 논란과 관련해 ‘모든 이해관계자의 최대 행복’을 강조했다.



최 회장은 지난 9일 일본 도쿄에서 열린 닛케이포럼 한·일 특별세션 대담 참석 후 한국 특파원들과 만나 “SK의 경영 이념이 이해관계자를 행복하게 만든다는 것”이라며 이같이 말했다. 그는 주주뿐 아니라 직원, 협력사, 나아가 국민 전체가 이해관계자에 포함된다면서 “세금을 더 내거나, 투자를 늘리고 일자리를 만드는 것, 임금 인상도 방법이 될 수 있다”고 설명했다.



최 회장은 “가능하면 많은 사람이 만족할 수 있는 방법을 찾아야 한다”면서도 초과이익을 둘러싼 ‘규칙’과 ‘미래 성장’의 중요성을 강조했다. 그는 “관련된 룰이 정해져 있다면 그에 잘 따르는 것이 필요하고, 다른 문제나 부작용으로 이어진다면 사회적으로 이 문제를 해소할 새로운 방법을 찾아야 한다”며 “반도체 분야 수익도 결국 인공지능(AI)에서 나온 것인데, AI에 대한 지속적인 투자와 산업 생태계 확대가 대한민국에 필요한 중요 과제”라고 말했다.



최 회장은 경기 용인에 짓고 있는 반도체 클러스터 건설이 마무리되면 지역·해외도 배제하지 않고 추가 생산거점 확보를 검토하겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 차기 공장입지에 관한 질문에 “반도체 수요가 계속 늘고 있어 용인 프로젝트 이후를 대비해야 하는 것이 우리의 숙제”라며 “전력, 부지, 인력, 용수 등 입지가 갖춰진 곳을 찾고 있다”고 말했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 설비 투자를 호남 및 충청권으로 신규 확대하는 방안이 정치권에서 논의된다는 최근 보도와 맞물려 주목되는 발언이다.



최 회장은 특히 “국내에서 여건이 안 되면 해외에 지어야 하는 상황도 있을 수 있다”며 해외 공장 건설 가능성도 열어뒀다. 그는 다만 “어디에 어떻게 지을지는 시장 상황과 이해관계자 요구를 종합적으로 고려해 결정할 것”이라며 “일단 지금은 용인 클러스터를 다 짓는 데 초점을 두고 있다”고 말했다.