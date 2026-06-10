[사설] 선거 끝나자마자 권력투쟁 시작한 여야, 볼썽사납다

6·3 지방선거에서 참패한 국민의힘이 어제 새 원내대표로 경남에 지역구를 둔 3선 정점식 의원을 선출했다. 검사 출신인 정 신임 원내대표는 윤석열 전 대통령, 장동혁 대표 등과 가까워 ‘당권파’로 분류된다. “장 대표는 선거 패배에 책임을 지고 물러나라”는 당내 소장파 의원 등의 요구는 ‘찻잔 속 태풍’에 그칠 전망이다. 차가운 민심에도 야당 본연의 권력 견제세력으로 거듭나기보다는 당내 기득권에만 집착하는 국민의힘이 과연 보수 쇄신과 재건을 이룰 수 있을지 심히 걱정스럽다.



국민의힘이 경기, 인천은 물론 충청, 부산에서도 완패한 것은 ‘여전히 윤 전 대통령과 절연하지 못했다’는 중도층의 불신 때문이다. 정 원내대표 당선을 놓고서 ‘도로 친윤(친윤석열)당이 되는 것 아니냐’는 우려가 쏟아진 것도 그 연장선상이다. 이 같은 지적에 정 원내대표는 “뼈아프게 받아들이겠다”면서도 “친윤, 친한(친한동훈) 계파 자체가 존재하지 않는다”고 말했다. 국민의힘 지지자들조차 실소를 터뜨릴 얘기다. 당이야 어찌 되든 차기 총선 공천권만 보장받겠다는 의원이 다수라면 국민의힘의 장래는 어둡다.



6·3 선거에서 승리했지만 서울시장을 야당에 내준 더불어민주당은 어수선한 분위기 속에서 차기 당권 경쟁이 본격화하고 있다. 연임을 노리는 정청래 대표를 상대로 김민석 국무총리가 도전장을 던진 모양새다. 친청(친정청래)계와 친명(친이재명)계 간의 ‘정면 승부’란 관전평이 나올 정도로 초반부터 과열 양상이다. 6·3 선거 후 이재명 대통령과 민주당 지지율이 곤두박질치고 있다. 이 대통령은 유럽 순방 도중 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “국민 여러분께 죄송하다”고 사과까지 했다. 이번 선거에서 표출된 민심은 여권이 당내 권력투쟁보다 야당과의 협치를 되살리고 민생을 챙기는 국정에 전념하라는 것이다.



그제 유럽 순방을 위해 출국한 이 대통령을 위한 환송 행사에 김 총리는 참석했지만 정 대표는 불참한 점이 구설에 올랐다. 청와대가 사전에 정 대표에게 오지 말라고 언질을 준 것으로 알려졌다. 엊그제 취임 1주년 기자회견에서 이 대통령이 김 총리를 극구 칭찬한 점도 화제가 되고 있다. 급기야 친청계에선 ‘이 대통령의 당무 개입’이라는 불만이 쏟아져 나왔다. 이 대통령이 특정 인사를 간접 지원해온 ‘명픽’ 사례는 처음이 아니다. 대통령이 당권 경쟁에 개입하려는 태도를 보이는 것은 건전한 당·청 관계에 비춰 결코 바람직하지 않다.