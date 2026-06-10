맞공격에도 확전은 경계… ‘협상 출구’ 열어놓은 美·이란

6일 만에 또 ‘호르무즈 충돌



개전 후 美 주력 헬기 첫 격추

조종사 2명, 수상 드론에 구조

美 “관제소·감시레이더 타격”

이란, 바레인 미군거점 등 공습



트럼프 “합의 임박” 거듭 주장

양측 공방전 속 전비 부담 가중

호르무즈해협 상공의 아파치 헬기 추락은 미국과 이란의 위태로운 휴전을 다시 흔든 방아쇠가 됐다. 미국은 이란 남부의 방공·감시 체계를 겨냥해 연쇄 공습에 나섰고, 이란은 바레인·요르단·쿠웨이트 등 중동 각지의 미군 거점을 향해 미사일과 드론을 발사하며 맞섰다. 다만 양측 모두 공격 대상을 방공·감시시설과 군사 거점으로 제한하며 종전 협상 가능성을 닫지 않고 있다.

아파치 헬리콥터, 수상드론 코세어

미 중부사령부가 첫 공습을 개시한 것은 9일 오후 5시(미 동부시간 기준, 한국시간 10일 오전 6시)였다. 도널드 트럼프 미 대통령 지시에 따른 첫 타격은 이란 남부 호르무즈해협 인근 포병 부대와 군사기지를 겨냥했다. 이란 측 관계자들은 뉴욕타임스(NYT)에 주요 군사시설이 타격을 받았다고 전했다.

이란이 즉각 역내 미군 목표물을 향해 미사일과 드론을 발사하며 맞대응에 나서자, 미군은 이날 저녁 2차 공습으로 이란 방공망과 레이더를 타격한 데 이어 3차 공습을 개시했다고 미 온라인 매체 액시오스가 미 고위 관계자의 말을 인용해 보도했다.

테헤란 하늘 뒤덮은 미사일 궤적 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 10일(현지시간) 미국의 공습에 대한 보복으로 요르단의 미군 기지 등 21개 목표물을 공격했다고 밝힌 가운데, 이날 수도 테헤란 상공에서 포착된 이란 탄도미사일의 모습. 이란 와나통신 제공, 로이터연합뉴스

몇 시간에 걸친 공방 끝에 중부사령부는 공습 완료를 선언하며 이번 작전의 목표를 명확히 했다. 중부사령부는 “호르무즈해협 인근 이란 방공 시설과 지상 관제소, 감시 레이더 기지를 타격했다”고 설명했다. 이란의 전쟁 수행 능력 자체가 아닌, 방공·감시 체계를 선별적으로 겨냥했음을 시사한 것으로 풀이된다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 공습으로 시리크 지역 통신 탑이 파손되고 물탱크 2개가 손상됐다고 확인했다.

이란의 보복 공격은 중동의 미군기지를 겨냥했다. IRGC는 바레인의 미 해군 제5함대 기지를 공격한 데 이어, 요르단 알아즈라크 공군기지의 목표물 4곳을 장거리 미사일로 타격했다. 이란 국영 매체는 이 중 미 F-35 전투기 격납고와 지휘통제 센터가 포함됐다고 전했다. 다만 요르단은 이란 미사일 5발을 모두 격추했으며 사상자는 없다고 밝혔다. 미 공군기지가 있는 쿠웨이트에서도 이란의 공격이 감지돼 방공망이 가동됐다. 바레인 역시 방공망을 작동한 뒤 주민 대피령을 발령했다.

이번 공방의 시작점이 된 아파치 헬기 격추는 현대전의 지형 변화를 압축적으로 보여준다. NYT와 CNN 등 미 언론은 당국자들의 전언을 인용해 호르무즈해협 상공을 순찰하던 아파치를 격추한 무기가 이란의 ‘샤헤드 공격 드론’이라고 보도했다. 이번 전쟁에서 미 육군 주력 공격 헬기가 격추된 것은 이번이 처음이다. 미국의 대표 유인 재래식 무기가 저비용 무인 자폭 드론에 무력화되는 양상은 우크라이나 전쟁에서 반복적으로 확인된 비대칭 전술의 연장선이라는 평가다.

조종사 2명은 무사히 구출됐다. 해상에 불시착한 이들을 구한 것 역시 드론이었다. 구조에 투입된 수상드론은 방산업체 사로닉이 개발한 무인 선박 ‘코세어’로 알려졌다. 미국이 수상드론을 이용해 해상에서 인원을 구조한 최초의 사례다.

이번 교전이 제한적 충돌에 그칠지, 전면 확전의 분수령이 될지는 향후 양국 대응에 달렸다. 첫 공습이 개시되던 시점에 미 ABC 방송 기자와 통화 중이던 도널드 트럼프 대통령은 “대응은 매우 강력하고 힘 있게 해야 한다”면서도, 이란과의 종전 합의가 임박했다는 주장을 거듭했다. J D 밴스 미 부통령도 9일 미 방송 CBS와의 인터뷰에서 이란과의 협상이 타결에 근접했다는 전망을 내놓았다.

현재까지 양측의 실제 피해 규모도 제한적이다. 미국은 공습 목표를 이란의 방공·감시 체계로 한정했고, 미군 기지를 겨냥한 이란의 미사일도 대부분 격추됐다. 이 때문에 일각에서는 이번 교전이 진행 중인 종전 협상 틀 자체를 깨지 않으려는 양측의 계산 아래 비교적 제한적으로 설계됐을 것이라는 해석이 제기된다.