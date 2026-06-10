‘李 질타’에 몸 낮춘 鄭… 친명 “실패한 지도부” 연임 포기 압박

與 최고위서 ‘당권 경쟁’ 계파 갈등



鄭대표, 기존 ‘압승’서 입장 바꿔

‘6·3 지선 백서’ 발간 방침 재확인



“저부터 책임 통감… 전대 불출마”

황명선, 우회적으로 鄭 겨냥 발언



‘李, 尹에 비유’ 친청 이지은 대변인

논란 커지자 “당에 부담 줘” 사퇴

6·3 지방선거를 “압승”이라고 자평했던 더불어민주당 정청래 대표가 이재명 대통령의 공개 질타성 평가 앞에 한발 물러섰다. 이 대통령이 선거 결과에 대해 “최소한 성공은 아니다”라고 선을 긋자, 정 대표는 10일 “이재명 대통령의 선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”며 기존 입장을 바꾸며 수습에 나섰다. 당내에서는 서울 탈환 실패와 지방선거 후폭풍을 둘러싼 지도부 책임론이 본격적으로 분출했다. 비당권파 친명(친이재명)계는 “실패한 지도부”라고 직격하며 정 대표의 연임 저지 움직임에 불을 붙였고, 당권파인 친청(친정청래)계는 정 대표를 방어하는 과정에서 이 대통령을 윤석열 전 대통령에 비유해 논란을 자초했다.



정 대표는 이날 국회에서 주재한 당 회의에서 “당정청 간 원팀 원보이스를 더욱 강화하겠다”며 이 대통령의 평가에 공감한다는 뜻을 밝혔다. 아울러 당 내부와 외부 인사가 절반씩 참여하는 평가위원회를 구성해 이번 선거에 대한 백서 발간 방침을 재확인했다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 지방선거 이후 처음으로 열린 최고위원회의에서 발언을 마친 뒤 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

그러자 황명선 최고위원은 “우리는 지방선거에서 승리하지 못했다. 내란 청산과 민생 회복, 이재명정부 성공의 발판 마련이라는 목표도 이루지 못했다”고 정 대표 면전에서 작심 발언을 쏟아냈다. 황 최고위원은 “저부터 책임을 통감하고 (최고위원 연임을 위한) 전당대회에 출마하지 않기로 했다”며 “압도적으로 이겨야 할 선거에서 승리하지 못하고 실패한 지도부의 한 사람으로서 출마하지 않는 것이 당원들에 대한 도리”라고 했다. ‘실패한 지도부’의 정점인 정 대표가 연임해선 안 된다는 뜻을 드러낸 것으로 해석됐다. 강득구 최고위원도 “백서를 만드는 것과 별개로 국민과 당원은 지도부에 반성과 성찰을 요구하고 있다”며 화력을 보탰다.



이 대통령의 최측근으로 통하는 김용 전 민주연구원 부원장도 YTN 라디오에서 “지금이라도 허탈해하고 있는 지지자들, 또 이재명정부의 성공을 바라는 국민들에게 집권당을 대표한 진심 어린 사과는 필요하다”고 외곽에서 지원 사격을 했다. 아울러 정 대표가 물러났어야 했지만 실기한 만큼 8월17일로 예정된 전당대회 불출마에 대해 “충분히 고려할 수 있다고 생각한다”고 했다. 김 전 부원장은 최고위원 출마 가능성이 거론된다.



친청계는 즉각 맞대응했다. 문정복 최고위원은 ‘버선목이라 뒤집어 보일 수 없다’는 속담을 인용하며 “비난과 비판을 하기는 참 쉬운 일이다. 그러나 침묵하는 이의 고뇌가 더 무겁다는 것을 국민들과 당원들께선 알아주시기 바란다”고 했다. 박규환 최고위원은 “당 내외 일각에서 여전히 사실을 왜곡하면서까지 당의 공천 과정을 비난하는 행태는 당, 국민, 자신을 위해서도 바람직하지 않다”고 했다. 이성윤 최고위원은 친명계 일각에서 전당대회를 앞두고 1인 1표제를 문제 삼는 것에 대해 “헌법의 민주주의 원리를 당 안에서도 실현하자는 것”이라고 맞섰다.



당내 계파 갈등이 가열되는 가운데 벨기에를 방문 중인 이 대통령은 본인 지지율이 선거 전보다 9.4%포인트 하락했다는 여론조사 보도를 엑스(X)에 공유하며 “죄송하다. 냉정한 평가를 겸허하게 받아들인다”고 했다. 전날 정 대표를 비롯한 당 지도부에 공항 환송 행사에 나오지 말라고 한 데 이어 나온 대통령의 해당 메시지는 사실상 ‘정청래 지도부’를 겨눈 것 아니냐는 뒷말을 낳고 있다.



이 와중에 친청계인 민주당 이지은 대변인이 전날 한 유튜브 채널에 나가 이 대통령을 윤 전 대통령에 비유해 논란을 자초했다. 그는 “윤석열이 누구 찍어서 당대표 시키고 엄청 욕을 했는데, 대통령이 지금 이걸 하는 건가. 설마? 이런 생각이 들었다”고 했다. 이 대통령 환송 행사에 정 대표는 불참하고 차기 당권 주자로 거론되는 김민석 국무총리는 참석한 것을 두고 ‘명심(이 대통령 뜻)은 김 총리’라는 정치권의 해석이 잇따르는 상황에서 나온 발언이었다. 서울 마포갑 지역위원장인 이 대변인은 논란이 커지자 하루 만에 페이스북에 글을 올려 대변인직에서 물러난다고 밝혔다. 그는 “진의가 무엇이었든 제대로 전달하지 못해 당에 부담을 줬다”고 했다.



김 총리는 이날 조정식 국회의장을 예방한 자리에서 “여당이 국정을 잘 뒷받침하고 또 한편으로는 여야가 대화를 통해 국정을 잘 이끌어가기를 기대한다”며 정 대표를 향한 견제구를 날렸다.