티파니, 방송에서 새 가족 소개… "남편의 아이"

티파니가 결혼을 결심하게 된 계기. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

그룹 소녀시대 티파니가 방송에서 새로운 가족을 소개했다.

SBS 예능프로그램 ‘아니 근데 진짜!’는 15일 방송에 앞서 ‘아일릿, 하숙집 뒤집어놓은 신묘한 댄스 개인기 총출동 (ft. 김예원×티파니 영)’이라는 제목의 예고편을 공개했다.

이날 티파니는 반려견 복자와 함께 스튜디오에 등장했다. 그는 “제 새로운 가족이다. 남편의 아이 복자”라고 소개했다.

티파니 영이 방송에서 새로운 가족 '복자'를 소개했다. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

이에 이수지는 “혼인신고했다고 들었다. 축하한다”며 티파니에게 박수를 보냈다. 소녀시대 멤버 중 가장 먼저 결혼하게 된 티파니는 “‘이 사람과 함께하고 싶다’라는 생각에 가게 됐다”라고 남편 변요한에 대한 애정을 표현했다.

티파니는 배우 변요한과 지난해 12월 결혼 전제로 연애 중이라고 밝혔고 이후 두 사람은 지난 2월 혼인신고를 하고 법적으로 부부가 됐다.

앞서 티파니와 변요한은 디즈니+ ‘삼식이 삼촌’에 함께 호흡하며 인연을 맺었고, 연인 사이로 발전했다.

'소녀시대 1호 품절녀'가 된 티파니. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

결혼식 일정은 아직 미정인 것으로 전해진다. 소속사 팀호프 측은 “현재는 구체적인 시간이나 장소 등 확정된 내용은 없으며, 향후 가족들을 모시고 감사의 마음을 나누는 예배 형식의 간소한 결혼식을 조심스럽게 고려하고 있는 단계”라고 전했다.

네티즌들은 티파니의 결혼 소식을 접한 후 예능 프로그램에 출연한 모습을 보고 “남편의 아이라고 해서 놀랐다”, “부부 예능에 나와줬으면 좋겠다”, “‘이 사람과 함께하고 싶다’ 그런 생각이 들면 결혼하면 된다고 하더라” 등 축하와 응원의 메시지를 보냈다.

한편, 티파니는 결혼 후에도 다양한 필모그래피를 쌓아가고 있다. 30일 개막하는 뮤지컬 ‘유미의 세포들’에서 주인공 ‘유미’ 역을 맡아 무대에 오른다.