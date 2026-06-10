조상호 세종시장 인수위 출범… “행정수도 완성 TF 운영”

조상호 세종시장 당선인은 10일 “세종시 재정 안정화에 총력을 다하겠다”고 했다.
조 당선인은 이날 집현동 행복누림터에서 열린 민선5기 세종시장직 인수위원회 출범식에서 “세종시 관계자에게 업무보고를 받았는데 예상보다 상황이 더 안좋다”며 이같이 강조했다.
그는 “당장 지역화폐인 여민전은 6월까지만 예산이 편성돼 있다”며 “쉽지 않지만 적어도 이런 서비스는 시민들에게 끊기지 않도록 제공할 수 있는 방안을 찾아야 한다”고 말했다.
인수위원장은 김영 전 고려대 세종캠퍼스 부총장이 맡았다. 인수위원엔 각계 전문가와 시민 대표 등 20명이 참여하며 7개 분과와 3개 태스크포스(TF) 체제로 운영된다.
TF에서는 행정수도와 재정 안정화, 상권 활성화 등의 핵심 현안 해결 전략과 실행 방안 도출에 집중한다.
조 당선인은 행정수도 TF와 관련 “세종시를 행정수도로 완성하려면 전국적인 지지와 국민 동의가 전제 조건이 돼야 한다”며 “일단은 충청권 단체장, 국회의원들의 의견을 모으는 문제에 인수위가 집중해주면 좋겠다”고 말했다.