개의 앞발 선호도를 측정할 수 있는 새로운 검사법이 개발됐다. 연구진은 해당 검사를 통해 개가 왼발잡이인지 오른발잡이인지뿐 아니라 선호 정도까지 확인할 수 있다고 설명했다.

10일 영국 데일리메일 등 외신들에 따르면 이탈리아 연구진은 개의 앞발 선호도를 측정할 수 있는 새로운 검사법인 '도긴버러 검사'(Doginburgh Inventory)를 개발했다. 이는 인간의 손잡이 성향을 측정하는 '에든버러 손잡이 검사'(Edinburgh Handedness Inventory)에서 착안됐다.

검사는 총 네 가지 과제로 구성된다. 첫 번째와 두 번째 검사는 개가 간식을 꺼낼 때 어느 앞발을 사용하는지를 관찰하고, 세 번째와 네 번째 검사는 계단이나 턱을 내려갈 때 어느 앞발을 먼저 내딛는지를 측정한다. 연구진이 47마리의 개를 대상으로 실험한 결과, 수컷 개들은 암컷보다 왼발을 선호하는 경향이 더 강한 것으로 나타났다.

공동 연구자인 마르첼로 시니스칼키 바리대 교수는 "인간은 약 90％가 오른손잡이인 반면 개에서는 이처럼 뚜렷한 집단적 편향이 확인되지 않았다"면서도 "개체별로는 특정 앞발을 일관되게 사용하는 경향이 나타난다"고 말했다.

연구진은 "실험 과정에서 보호자의 위치나 행동이 개의 선택에 영향을 줄 수 있는 만큼 최대한 중립적인 환경을 유지해야 한다"고 조언했다. 연구에 참여한 세빔 이스파르타 바리대 박사는 "모든 개가 앞발을 사용하는 과제를 좋아하는 것은 아니며 적응하는 데 시간이 걸릴 수 있다. 이는 정상적인 현상"이라며 "개가 처음 사용하는 앞발만 관찰해도 전반적인 선호도를 상당히 정확하게 파악할 수 있다"고 설명했다.

<뉴시스>