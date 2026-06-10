인천시, 기술전환 중소 제조기업 투자 부담 완화 나선다

인천시가 기술 이전·전환을 추진하는 제조 중소기업의 투자 부담 완화를 꾀한다. 최근 제조업 환경이 디지털 전환 및 신산업 성장으로 첨단기술 확보와 생산공정 혁신의 중요성이 더욱 커진 데 따른다.

인천시는 제조기업의 미래성장 기반 확충 차원에서 기술전환 전용 저리 정책자금을 새롭게 제공한다고 10일 밝혔다. 시는 해마다 지역 중기의 경영안정과 경쟁력 강화에 도움을 주고 있다. 경영에 필요한 자금(시중·정책 금리 간 차액 보상 등)과 시설 투자에 소요되는 비용의 융자 공급을 통해서다.

이번 지원은 구조고도화 내에 기술전환 기업자금 신설로 총 95억원을 투입하는 게 주요 내용이다. 대상은 공공기술을 넘겨받았거나 공공기관의 중개로 기술 이전을 받은 때 해당된다. 대출금리는 분기별 변동금리를 적용한다.

시는 경기침체 장기화와 고금리 여파로 위축된 기업 투자심리 회복에도 힘쓴다. 이를 위해서 융자 금리를 경제 여건과 시중 수준 등을 보다 폭넓게 반영해 결정한다. 현재 운영 중인 2분기 금리 수준보다 낮은 수준인 3.0% 내외가 올해 3분기부터 적용될 예정이다.

지원을 희망하는 기업은 15일부터 인천시 중소기업 맞춤형 지원시스템에서 신청하면 된다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 시는 앞으로도 현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 기업하기 좋은 여건을 조성할 방침이다.

이남주 시 미래산업국장은 “기술 이전 및 전환은 기업의 지속가능한 성장과 경쟁력 확보를 위한 핵심 요소”라며 “금융지원을 한층 강화해 기술이 실제 생산과 매출로 이어질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.