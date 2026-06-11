‘목욕탕 가방’의 반란?…최화정·키야가 픽한 ‘젤리 버킨백’ 열풍 [트렌드]

Y2K 열풍에 젤리백 부활…올여름 패션 대세 아이템으로

에이블리 검색량 127배 폭증·29CM 라이브 1시간 만에 2억원 판매

명품 감성에 가성비 더해…'백꾸' 트렌드와 맞물려 젊은 소비자들 열광

올여름 패션 시장에서 투명한 소재와 화려한 색감의 일명 ‘젤리 버킨백’이 인기를 끌며 사회관계망서비스(SNS)를 뜨겁게 달구고 있다. 프랑스 명품 ‘에르메스’ 대표 제품인 버킨백 특유의 사다리꼴 실루엣과 플랩, 잠금장치 형태를 연상시키면서도 PVC나 실리콘 등 투명 소재를 활용해 가볍고 경쾌한 분위기를 강조한것이 특징이다.

방송인 최화정은 지난해 자신의 유튜브 채널에서 오렌지색 젤리 퍼킨백을 소개하며 “왕년에 잘 쓰던 가방”이라고 설명했다. 이후 그룹 키키(KiiiKiii)가 화보와 콘텐츠에서 젤리 퍼킨백을 착용한 모습을 선보이면서 젊은세대 사이에서도 주목받는 패션 아이템으로 자리 잡았다. 아이돌 그룹 키키 SNS, 최화정 유튜브 영상 갈무리

특히 소비자들의 관심을 끄는 건 저렴한 가격이다. 수천만 원을 호가하는 정품 버킨백과 달리 2만원대로 상대적으로 저렴한 가격에 살 수 있어 올여름 패션 아이템으로 주목받고 있다.

셀럽들의 SNS에서도 젤리 버킨백이 자주 등장한다. 방송인 최화정은 지난해 자신의 유튜브 채널에서 오렌지색 젤리 퍼킨백을 소개하며 “왕년에 잘 쓰던 가방”이라고 설명했다. 특히 해당 가방이 한동안 동생의 ‘목욕탕 가방’으로 사용됐다가 다시 자신에게 돌아왔다고 밝혀 화제를 모았다.

영상 공개 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 ‘최화정 가방’, ‘최화정백’이라는 별칭이 붙으며 관심이 급증했다. 이후 그룹 키키(KiiiKiii) 멤버 키야가 화보와 콘텐츠에서 젤리 퍼킨백을 착용한 모습을 선보이면서 젊은세대 사이에서도 주목받는 패션 아이템으로 자리 잡았다.

유튜브 '젤리 버킨백' 관련 영상 갈무리

패션플랫폼에서도 젤리백 인기를 확인할 수 있다.

패션 플랫폼 에이블리가 최근 한 달간(5월1일∼31일) 검색 데이터를 분석한 결과, ‘젤리백’ 검색량은 전년 동기 대비 127배 이상(1만2676%) 급증했다. 같은 기간 거래액도 69배 이상(6808%) 증가하며 폭발적인 성장세를 보였다. ‘젤리 가방’ 키워드 역시 검색량이 13배 이상(1226%), 거래액은 18배가량(1681%) 늘어나며 올여름 대표 패션 아이템으로 부상했음을 보여줬다.

패션 플랫폼 29CM에서도 젤리백 인기가 확인됐다. 지난달 18일 라이브 커머스를 통해 단독 공개된 브랜드 다이닛(DEINET)의 ‘젤리 투웨이 백’ 3종은 방송 시작 1시간 만에 2억원에 가까운 거래액을 기록했다. 특히 아이스 블루 색상은 준비 물량이 조기 완판됐으며, 누적 시청자 수는 1만3000명을 넘어서는 등 높은 관심을 끌었다. 무신사에서도 투명 PVC 소재와 컬러 젤리백을 중심으로 다양한 상품이 잇따라 출시되고 있다.

여름철 바캉스룩과 데일리룩에 모두 활용할 수 있는 데다, 가방 안을 꾸미는 ‘백꾸(가방 꾸미기)’ 트렌드와도 맞물리면서 젤리 버킨백 관련 상품 노출과 판매가 확대되는 추세다.

가방 안에 선글라스, 키링, 파우치 등 다양한 소품을 넣어 자신만의 개성을 드러낼 수 있기 때문이다. 단순한 수납용 가방을 넘어 하나의 스타일링 아이템으로 활용되면서 젊은 소비자들의 관심을 끌고 있다.

패션 플랫폼 에이블리 화면 갈무리

패션업계는 젤리 버킨백이 Y2K 감성과 실용성, 개성 표현 욕구가 맞물리면서 올여름 대표 액세서리로 부상하고 있다고 보고 있다. 과거 목욕탕 가방이나 물놀이용 가방으로 인식됐던 젤리백이 이제는 개성을 드러내는 아이템으로 재해석되면서 올여름 패션 시장의 새로운 주인공으로 떠오르고 있다는 것이다.

업계 관계자는 “최근 소비자들은 브랜드 가치뿐 아니라 자신의 취향과 개성을 드러낼 수 있는 아이템에 높은 관심을 보이고 있다”며 “젤리 버킨백은 Y2K 감성과 실용성, 스타일링 재미를 모두 갖춘 아이템으로 올여름 패션 시장에서 인기를 이어갈 것으로 보인다”고 설명했다.