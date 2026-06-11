韓·EU ‘비밀정보보호협정’ 협상 개시

李, 유럽 외교전 본격화



안보·방위 등 협력강화 추진

‘디지털통상협정’ 서명·체결

“北 우크라전 참전 강력히 규탄”

靑 “산업·연구협력 확대 기대”

이재명 대통령이 유럽연합(EU)과 ‘비밀정보보호협정 체결’ 협상을 개시하고 안보·방위 협력을 강화하기로 했다. 이를 기반으로 한국과 EU 간의 산업·연구 협력도 강화하며 이 대통령은 대(對)유럽 외교에 본격적으로 시동을 걸 예정이다.



주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 취임 후 첫 유럽 순방길에 오른 이 대통령은 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 가졌다.

환영식장 향하는 李 이재명 대통령과 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장(오른쪽)이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU 이사회에서 환영식장으로 향하고 있다. 브뤼셀=뉴스1

이 대통령은 정상회담 후 한·EU 공동언론발표를 통해 “양측의 안보·방위 협력을 강화하기 위해 비밀정보보호협정 체결 협상을 개시하기로 했다”며 “국제 질서의 불확실성이 커지며 인도·태평양 지역의 안보와 유럽의 안보가 점점 긴밀히 연계돼가고 있다. 비밀정보보호협정이 조속히 체결돼 양측이 민감정보를 안전하게 공유하고 이를 활용한 산업 및 연구 협력 역시 활발히 진행될 수 있길 기대한다”고 말했다.



이날 정상회담을 계기로 양측은 경제 협력 확대를 위한 ‘디지털통상협정’에도 서명했다. 이를 통해 안정적인 데이터 비즈니스 환경을 구축하고 양측 간 디지털 교역 활성화를 꾀하겠다는 계획이다.



이 대통령은 회담에서 북핵 문제 해결과 한반도 평화 정착을 위해 EU가 지지와 건설적인 역할을 해줄 것을 당부했고, 양측은 함께 협력해 나가기로 뜻을 모았다. 양측은 공동성명을 통해서도 “러시아의 우크라이나 침략전쟁을 규탄한다”며 “러시아의 우크라이나에 대한 침략전쟁 지속을 가능케 하는 제3자의 지원, 특히 북한의 지원을 규탄한다. 우리는 러시아·북한 간 불법적인 군사 협력을 강력히 규탄한다”고도 했다. 이어 “북한의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 대해 심각한 우려를 표명하며, 관련 UN 안보리 결의에 부합하는 한반도의 완전한 비핵화에 대한 의지를 재확인한다”고 밝혔다.



이와 함께 양측은 최근 중동 정세와 관련해 “중동 내 평화와 안정이 조속히 회복되고 호르무즈 해협의 개방과 선박의 자유로운 통항을 보장하는 것이 중요하다는 점에 의견을 모았다”고 이 대통령은 밝혔다.



이 대통령은 이날 오전에는 브뤼셀 총리 관저에서 바르트 더베버르 벨기에 총리와 취임 후 첫 정상회담을 했다.



강유정 청와대 수석대변인은 정상회담 후 진행한 브리핑에서 “양 정상은 올해로 발효 15년 차를 맞는 한·EU FTA를 토대로 양국이 견고한 경제·통상 협력 관계를 구축하고 있는 점을 평가했다”며 “특히 배터리 소재·에너지 분야에서 양국 기업 간 투자가 지속 확대되어 향후 전략산업 중심으로도 협력이 확대되도록 관심을 갖고 지원해 나가기로 했다”고 전했다. 이어 강 수석대변인은 “양측은 이번 방문을 계기로 체결되는 ‘중소기업 및 스타트업 발전 협력에 관한 양해각서(MOU)’를 통해 양국 중소기업 간 소통과 협력을 강화하기로 했다”고 밝혔다.



이 대통령은 정상회담에 이어 필리프 벨기에 국왕과 면담했다. 이 대통령은 이날 저녁 벨기에에서의 일정을 마무리하고 두 번째 방문국인 이탈리아로 향했다.