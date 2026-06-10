WSJ “북한 신규 농축시설 가동 시 핵물질 생산능력 75% 증가”

북한이 영변 핵단지 내로 추정되는 신규 우라늄 농축시설을 통해 핵무기 생산 능력을 대폭 확대하고 있다는 분석이 나왔다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 영국의 군축 검증 전문 비영리단체 버틱(Vertic)의 분석을 인용해 북한의 우라늄 농축 능력이 신규 시설 완전 가동 시 최대 75% 확대될 수 있다고 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 3일 새로 가동을 시작한 핵물질 생산시설을 현지지도했다고 조선중앙통신이 4일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

버틱은 최근 북한이 공개한 핵시설 사진과 위성영상, 기존 원심분리기 성능 자료 등을 토대로 분석한 결과 영변 핵단지 내 시설로 추정되는 신규 건물에 9000기 이상의 원심분리기가 설치될 수 있다고 평가했다. 버틱은 해당 시설이 연간 약 160㎏의 고농축우라늄을 생산할 수 있을 것으로 추정했다. 기존 생산능력을 연간 약 215㎏으로 평가한 만큼, 신규 시설이 완전 가동되면 북한의 우라늄 농축 능력이 최대 75% 확대될 수 있다는 분석이다.

버틱 보고서 공동 저자인 그랜트 크리스토퍼는 북한의 고농축우라늄 보유량이 현재 약 2100㎏ 수준으로 추정된다고 밝혔다. 이는 영국이나 프랑스가 보유한 군사용 고농축우라늄 비축량의 약 10분의 1 수준이다. 버틱은 별도 보고서에서 북한이 지난해 말 기준 1800~2600㎏의 고농축우라늄을 생산했을 가능성이 있다고 평가했다.

북한의 핵전력 규모도 확대되는 추세다. 스웨덴 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 최근 연례 보고서에서 북한이 현재 약 60기의 핵탄두를 보유하고 있으며, 추가로 최소 90기를 제조할 수 있는 핵분열성 물질도 확보한 것으로 추산했다. 이는 지난해 추정치인 약 50기보다 증가한 수치다.

전문가들은 북한이 이번 시설 공개를 통해 핵 능력 증강 의지를 대외적으로 과시하려 했을 가능성에 주목하고 있다. 보고서 공동 저자인 신재우 오픈뉴클리어네트워크(ONN) 선임분석가는 WSJ에 “해당 시설은 외부의 눈을 피해 산악지대에 건설된 것이 아니라 영변 핵단지 중심부에 위치해 있다”며 “발견되도록 의도된 시설로 보인다”고 평가했다. 위성사진 분석 결과 이 시설은 2024년 말 착공돼 약 18개월 만에 완공된 것으로 추정된다.

버틱은 북한이 개발 중인 핵추진잠수함에 필요한 핵연료 수요에 대비해 우라늄 농축 능력을 확대하고 있을 가능성도 제기했다. 보고서 공동 저자인 헤일리 윙고 연구원은 북한이 향후 핵잠수함 운용에 필요한 추가 핵연료 확보 차원에서 생산 능력을 늘리고 있을 수 있다고 분석했다.

WSJ는 이러한 움직임이 북한의 비핵화 협상 복귀 가능성을 더욱 낮추는 신호일 수 있다고 진단했다. 북한은 2019년 하노이 북미정상회담에서 영변 핵시설 폐기를 대가로 제재 완화를 요구했지만, 당시 트럼프 대통령이 미신고 핵시설까지 포함하는 포괄적 합의를 요구하면서 협상은 결렬됐다.