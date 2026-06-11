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허남준 "상탈? 연기보다 더 중요…차기작에서도 벗는다"

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배우 허남준이 상의 탈의에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

 

10일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에 출연 중인 허남준이 게스트로 출연했다.

 

이날 허남준은 '멋진 신세계' 흥행에 대해 "잘될 거라 생각했다. 대본 볼 때부터 재밌었다"고 말했다.

 

이어 "촬영장 분위기도 너무 좋았다. 후반부로 가면서 임지연 누나와 함께 우리 작품 잘될 거 같다고 이야기를 나눴다"고 전했다.

 

화제를 모든 상의 탈의 장면도 언급했다. 하지영이 "이제 '허남준=상탈'이란 등호가 성립됐다"고 하자 허남준은 "말씀드릴 게 있는데 저희 작품에 상탈이 없었다"고 답해 눈길을 끌었다.

 

그는 "영어 대사도 없었다. 없는 게 엄청 많았는데 작가님이 제 전 작품을 보시고 반응이 좋았던 부분을 수정해서 넣으셨다"며 "한 번 벗으면 계속 벗겨진다"고 말해 웃음을 자아냈다.

 

이를 듣던 하지영이 "허남준에게 상탈이란?"이라고 물었고, 허남준은 어쩌면 연기보다 더 중요한 것"이라고 재치있게 받아쳤다.

 

그러면서 차기작에도 상의 탈의 장면이 있다고 덧붙였다. 이에 하지영은 "계약서에 허남준 상탈 계약서가 따로 있는 것 같은 느낌"이라고 말해 웃음을 더했다.

<뉴시스>

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