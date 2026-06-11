허남준 "상탈? 연기보다 더 중요…차기작에서도 벗는다"

배우 허남준이 상의 탈의에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

10일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에 출연 중인 허남준이 게스트로 출연했다.

이날 허남준은 '멋진 신세계' 흥행에 대해 "잘될 거라 생각했다. 대본 볼 때부터 재밌었다"고 말했다.

이어 "촬영장 분위기도 너무 좋았다. 후반부로 가면서 임지연 누나와 함께 우리 작품 잘될 거 같다고 이야기를 나눴다"고 전했다.

화제를 모든 상의 탈의 장면도 언급했다. 하지영이 "이제 '허남준=상탈'이란 등호가 성립됐다"고 하자 허남준은 "말씀드릴 게 있는데 저희 작품에 상탈이 없었다"고 답해 눈길을 끌었다.

그는 "영어 대사도 없었다. 없는 게 엄청 많았는데 작가님이 제 전 작품을 보시고 반응이 좋았던 부분을 수정해서 넣으셨다"며 "한 번 벗으면 계속 벗겨진다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이를 듣던 하지영이 "허남준에게 상탈이란?"이라고 물었고, 허남준은 어쩌면 연기보다 더 중요한 것"이라고 재치있게 받아쳤다.

그러면서 차기작에도 상의 탈의 장면이 있다고 덧붙였다. 이에 하지영은 "계약서에 허남준 상탈 계약서가 따로 있는 것 같은 느낌"이라고 말해 웃음을 더했다.

<뉴시스>