경기신보, 소상공인 ‘절세 특강’ 개최…맞춤형 비금융 지원 확대

세무 신고부터 절세 노하우까지 실전 교육

경기신용보증재단(경기신보)이 도내 소상공인의 경영 부담을 완화하고 세무 역량을 강화하기 위한 실전 교육에 나섰다.

경기신보는 이달 9일 수원시 광교 본점 강당에서 소상공인들을 대상으로 ‘원데이 성공클래스-소상공인 절세전략 특강’을 개최했다고 10일 밝혔다.

시석중 경기신보 이사장이 9일 열린 ‘원데이 성공클래스-소상공인 절세전략 특강’에서 인사말을 하고 있다. 경기신용보증재단 제공.

원데이 성공클래스는 소상공인의 자생력을 키우고 사업 운영에 실질적인 도움을 주기 위해 마련된 경기신보의 대표적인 교육 프로그램이다. 지난해 온라인 마케팅 중심의 디지털 경쟁력 강화 교육을 진행한 데 이어 올해는 현장 수요를 반영해 세무 분야로 영역을 넓혔다.

이번 특강은 소상공인이 필수적으로 알아야 할 세무 기초 지식과 절세전략을 중심으로 구성됐다. 강사로 나선 최희유 청아세무회계 세무사는 세금의 기본 개념과 신고 절차를 설명하고, 현장 사례를 토대로 맞춤형 세무 전략을 제시해 참석자들의 이해를 도왔다.

강의 직후에는 동수원세무서와 협력해 일대일 무료 세무 상담 창구가 마련됐다. 참석자들은 평소 사업을 운영하며 겪은 세무 관련 사안을 전문가에게 문의해 해법을 모색했다.

원데이 성공클래스-소상공인 절세전략 특강. 경기신용보증재단 제공.

특강에 참여한 한 소상공인은 “어렵고 막막하게만 느껴졌던 세무 지식을 사례 중심으로 쉽게 배울 수 있었다”며 “현장 상담까지 연계돼 사업 운영에 바로 활용할 수 있는 유익한 시간이었다”고 전했다.

경기신보는 오프라인 특강 외에도 자체 모바일 교육 플랫폼인 ‘G-캠퍼스’를 통해 세무, 재무, 신용관리 등 다양한 온라인 교육 콘텐츠를 제공하고 있다.

시석중 경기신보 이사장은 “소상공인이 겪는 경영난은 개별 사업장의 문제를 넘어 정부와 지자체, 금융기관 등 지역사회 전체가 함께 풀어야 할 과제”라며 “앞으로도 교육과 컨설팅 등의 지원을 확대해 도내 소상공인의 안정적 성장을 뒷받침하겠다”고 말했다.