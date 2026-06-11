“5000원 내고 1000만원 잭팟”…파크골프, 제대로 터진 ‘쩐의 전쟁’ [권준영의 머니볼]

시니어 여가 스포츠인 줄 알았는데…생활체육 뒤 형성된 ‘상금 시장’

지역대회 50만~300만원 vs 전국대회 1000만원 이상…최대 20배 격차

상금·관광·지역 마케팅 결합…파크골프판 커지는 ‘돈의 흐름’

“5000원 내고 들어갔는데, 우승 상금은 1000만원이라고?”

단돈 5000원을 내고 들어가는 하천변 잔디밭에서 ‘잭팟’이 터진다. 총상금 1억원, 우승 상금 1000만원이 걸린 파크골프 대회 이야기다. 동네 어르신들의 소일거리로 여겨지던 파크골프가 이제는 고액 상금이 걸린 전국 대회가 잇따라 열리는 종목으로 변하고 있다.

전국적으로 확산 중인 파크골프 열풍은 단순한 시니어 여가 활동을 넘어, 상금 규모 확대와 전국 단위 대회 증가, 동호인 경쟁 과열로 이어지고 있다. 전국 각지에서 열리는 동호회 대회의 우승 상금이 수백만원을 넘어, 일부 전국 단위 대회에서는 1000만원 이상으로 책정되는 사례도 나온다. 생활체육의 무대가 ‘참여 중심’에서 ‘상금 경쟁 중심’으로 빠르게 이동하고 있다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

11일 문화체육관광부와 국민체육진흥공단(KSPO), 통계청 국가통계포털(KOSIS) 자료를 종합하면 파크골프는 최근 몇 년 사이 생활체육 종목 가운데 빠른 확산세를 보이는 종목 중 하나로 꼽힌다. 특히 고령층 중심 스포츠에서 시작했지만, 지방 중소도시를 중심으로 참여층이 빠르게 확대되면서 대회 수와 상금 규모도 함께 커지는 흐름이 나타나고 있다.

전국 단위 파크골프 대회에서는 우승 상금이 1000만원 수준으로 사실상 표준화되고 있다. 일부 대회에서는 2000만원을 넘는 상금도 등장한다. 최우수선수(MVP)에게 3000만원이 책정되는 사례도 있다. 강원 화천에서 진행 중인 ‘2026 전국 파크골프 대회’에서는 남녀 우승팀에게 각각 1000만원의 상금이 책정됐다. 2위 500만원, 3위 300만원 등 단계별 시상 체계도 갖춰져 있으며, 참가 규모는 1000명 이상에 달한다. 또 다른 ‘화천 부부(가족) 전국 파크골프 대회’는 우승 상금 2000만원, 총상금 6220만원 규모로 운영된다. 경남 양산시장배 전국대회 역시 남녀 우승 상금 각 1000만원, 총상금 4500만원 수준이다.

올해뿐 아니라 지난해에도 비슷한 흐름이 이어졌다. 강원 화천 전국 파크골프 페스티벌에서는 우승 상금 1000만원과 MVP 상금 3000만원이 책정됐다. 경북 구미 전국대회 역시 MVP 상금 3000만원을 포함해 총상금이 5000만원을 넘는 규모로 운영됐다. 제주와 부산 등 다른 지역 전국대회에서도 우승 상금 1000만원 수준이 유지됐다.

파크골프 상금 규모 확대의 배경에는 급증한 참가 인구와 시설 확충이 자리하고 있다는 분석이 나온다.

대한파크골프협회 기준 가입 회원 수는 최근 몇 년 사이 빠르게 증가해 수십만명 규모로 확대된 것으로 나타났다. 파크골프장 역시 전국 1000개 안팎 수준까지 늘어나며 지방자치단체(지자체)를 중심으로 인프라가 확충되고 있다.

지역 대회와 전국 대회의 상금 규모는 큰 차이를 보인다. 지역 규모 대회 우승 상금은 50만~300만원 수준인 반면, 전국 단위 대회는 1000만원 이상으로 최대 20배 이상의 격차를 나타냈다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

대회 규모 확대는 지역 경제에도 적지 않은 영향을 주고 있다. 대회 기간 참가자들이 1~2박 체류하는 경우가 많아 숙박·식음료·교통 소비가 동시에 발생하면서다. 지역별로 수천만원에서 수억원 규모의 경제 효과로 이어지고 있다는 분석도 나온다. 실제 일부 지자체는 연간 10회 이상 파크골프 대회를 개최하며 지역 대표 ‘스포츠 이벤트’로 활용하고 있을 정도다.

파크골프 대회는 이제 단순한 체육 행사를 넘어 지역 유입형 이벤트로 활용되고 있다. 일부 지역에서는 ‘실버 스포츠 도시’ 이미지 전략과 결합되는 모습도 감지된다.

상금은 단순한 시상금을 넘어 지역 유입을 유도하는 장치로 활용되고 있다. 지자체 체육진흥 예산과 지역 체육회·협회 후원, 농협·병원·건설사 등 지역 기업 협찬이 결합되면서 상금 재원은 단일 구조가 아닌 복합 구조로 형성된다. 여기에 참가비 일부까지 재투입되면서 공공성과 민간 자본, 생활체육 비용이 혼재된 운영 방식도 나타난다.

파크골프는 여전히 생활체육으로 분류되지만, 현장에서 벌어지는 풍경은 과거와 사뭇 다르다. 건강과 여가 중심의 활동이라는 외형을 유지하면서도 내부에서는 상금 규모와 경쟁 구조가 강화되고 있으며, 특정 지역과 상금 규모가 큰 대회로 참가자가 몰리는 현상도 감지된다. 우승 상금 1000만원이 등장하고 참가자를 끌어모으기 위한 전국 대회 경쟁도 치열해지는 양상이다.

운동을 위한 생활체육을 넘어 상금과 관광 소비, 지역 마케팅이 결합한 새로운 ‘대회 산업’으로 진화하고 있다는 평가다. 5000원짜리 생활체육은 어느새 수천만원 상금이 오가는 ‘대회 경제’가 됐다.