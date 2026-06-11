젠슨 황, 한국 총수들과 ‘삼소 회동’ 후기…“LG 회장이 고기 구워, 땡큐 KM”

젠슨 황 엔디비아 최고경영자(CEO)가 한국 기업 총수들과 함께 한 회동 후기를 전했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO. tvN 제공

10일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 젠슨 황 CEO가 출연해 한국 기업 총수들과 식사를 한 일화를 공개했다. 황 CEO는 지난 5일 방한 후 서울 마포구 홍대입구역 인근 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 이른바 ‘삼소’(삼겹살·소주) 회동을 가졌다.

황 CEO는 “너무 좋았다. 삼겹살은 처음 먹어봤는데 놀랐다. 지금도 그 맛이 생각난다”고 말했다. 이어 “술을 잘 마시는 편”이라며 “수년간 한국을 자주 방문한 덕분인데 한국 분들은 주량이 엄청나다”며 웃었다.

유재석이 “누가 가장 열심히 고기를 구웠느냐”고 묻는 질문에 황 CEO는 “고기는 다 같이 구웠는데 KM(구광모 회장)이 많이 구웠다”고 답했다. 그러면서 “우리 다 역할이 있는데 나는 먹는 역할이었다. 왜냐면 내가 제일 나이가 많다, KM은 막내다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

황 CEO의 방한을 계기로 성사된 이날 모임에서 참석자들은 함께 삼겹살을 구워 먹으며 대화를 나눴고, 이른바 ‘삼소 회동’은 방송과 온라인을 통해 실시간으로 공개됐다. 회동이 열린 삼겹살집에는 젠슨 황 CEO의 흔적을 찾으려는 방문객들의 발길이 이어지고 있는 것으로 전해졌다.

지난 5일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’을 가졌다. 연합뉴스

황 CEO는 한국 음식에 대한 애정도 숨기지 않았다. 황 CEO는 “삼겹살과 치킨 중 평생 하나만 먹어야 한다면?”을 묻는 밸런스 게임에서 “이건 선택할 수 없다. 결정하지 않겠다”고 답했다.

그는 “어젯밤 전까지는 결정하기 쉬웠을 것 같은데 어젯밤 이후로는 선택이 불가능해졌다”며 “삼겹살을 참기름 소금장에 찍어 먹어봤는데 너무 맛있었다. 지금도 그 맛이 난다. 어제 회식만 아니었어도 당연히 치킨인데 이건 좀 어렵다”고 말했다.