5월 취업자 수 4만명 감소…‘비상계엄’ 이후 취업자수 첫 마이너스

지난달 취업자수가 전년 대비 4만명 감소하며 2024년 12월 비상계엄 사태 이후 1년5개월만에 처음으로 감소세로 전환했다. 유례없는 반도체 호황에도 제조업 일자리가 감소하고 청년 고용 한파가 지속된 여파다.

지난 5월 13일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터 일자리정보 게시판 모습. 뉴스1

국가데이터처가 11일 발표한 ‘5월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2912만명으로 전년 동월 대비 4만명 감소했다. 취업자 수가 감소한 건 비상계엄 여파로 내수 심리가 냉각되고 연말 정부 일자리 사업 종료 영향을 받았던 2024년 12월(-5만2000명) 이후 처음이다.

올해 들어서는 취업자 수가 1월 10만8000명 늘었다가 2∼3월 증가 폭이 20만명대로 확대된 뒤 지난 4월(7만4000명) 축소됐다.

15세 이상 고용률은 63.3%로 전년 대비 0.5%포인트 떨어지며 지난 4월(-0.2%p)에 이어 2개월 연속 하락했다. 하락폭은 2021년 2월(-1.4%p) 이후 5년3개월만에 가장 컸다.

산업별로 제조업이 14만명 줄며 23개월 연속 감소세를 보였다. 감소 폭은 지난 4월(-5만5000명)보다 2배 이상으로 확대됐다. 2019년 2월(-15만1000명) 이후 가장 큰 폭의 감소세다.

데이터처 빈현준 사회통계국장은 “자동차, 고무플라스틱 업종에서 취업자 수가 감소했다”며 “최근 수출 증가는 반도체가 주도하고 있으나 취업자에서 반도체 차지하는 부분이 크지 않다”고 설명했다.

농림어업(-12만1000명), 전문과학 및 기술 서비스업(-8만9000명) 등도 줄었다.

연령대별로 청년 고용 부진이 이어졌다. 청년층(15∼29세) 취업자는 1년 전보다 25만5000명 감소했다. 코로나19 영향이 컸던 2021년 1월(-31만4000명) 이후 최대폭 감소다. 청년층 고용률은 43.8%로, 1년 전보다 2.4%포인트 하락했다.

실업자는 87만8000명으로 2만5000명 늘었고, 실업률은 2.9%로 0.1%p 상승했다. 비경제활동인구는 26만4000명 증가했고, 이 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 4만7000명 늘었다.