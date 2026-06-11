오픈AI 샘 올트먼 14일 방한…삼성·네이버·카카오와 회동

삼성전자 DX 인사이트 토크 참석…전영현·노태문 등 경영진 만날 듯

카카오 정신아 대표와도 회동…카톡·챗GPT 연계 사업 협의할듯

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 14일부터 15일까지 방한해 삼성전자[005930]와 카카오[035720], 네이버를 만난다.

삼성전자와는 지난해 맺은 '스타게이트' 프로젝트 메모리 공급 협력에 대한 추가 논의와 챗GPT 도입을 통한 업무 혁신 관련 협력이 예상된다.

샘 올트먼 오픈 AI 최고경영자(CEO)가 지난 2025년 2월 3일 서울 강서구 김포비즈니스항공센터를 통해 입국하고 있다. 공동취재사진

네이버와는 클라우드·데이터센터 협력 가능성이 거론되는 가운데, 카카오와는 지난해 전략적 제휴 이후 새로운 AI 서비스 협력 방안을 협의할 것으로 전망된다.

11일 업계에 따르면 올트먼 CEO는 오는 14일 오후 방한해 다음날인 15일 경기 수원 삼성전자 디지털시티를 찾아 DX(디바이스경험) 부문 임직원들과 'DX 인사이트 토크'(DX Insight Talk) 행사를 진행한다.

이번 행사는 삼성전자가 최근 챗GPT, 제미나이 엔터프라이즈, 클로드 등 외부 생성형 AI 서비스를 사내에 공식 도입한 것을 계기로 마련됐다.

올트먼 CEO는 행사에서 AI 기술 발전이 가져올 변화와 AI 기반 업무 혁신 방향 등에 대해 강연할 예정이다. 삼성전자 임직원들과 AI를 활용한 업무 생산성 향상 및 일하는 방식 변화에 대한 의견도 나눌 것으로 전해졌다.

삼성전자는 외부 생성형 AI 도입을 통해 업무 생산성과 조직 전반의 실행력을 높이고, AI 중심의 업무 혁신을 추진한다는 방침이다.

이와 관련해 삼성은 최근 전 관계사를 대상으로 생성형 AI 도입과 AX 추진에도 속도를 내고 있다.

올트먼 CEO는 이번 방한에서 전영현·노태문 대표이사를 포함한 삼성전자의 주요 경영진과도 회동할 전망이다.

앞서 양사가 협력하기로 한 스타게이트 프로젝트에 대한 메모리 공급, 오픈AI의 챗GPT 도입 등에 대해 심도 있는 후속 논의를 이어갈 것으로 보인다.

이재용 회장과 미팅 가능성도 거론되지만 현재 유럽 출장 중이어서 성사는 어려울 것으로 보인다.

작년 방한 때 만났던 SK그룹과의 회동도 1박2일이라는 짧은 일정 탓에 가능성은 낮은 것으로 전해진다.

올트먼 CEO는 15일 오전 경기 성남 카카오 판교아지트를 방문해 정신아 대표와도 만나 양사 간 협력 확대 방안을 논의할 것으로 보인다.

특히 양측은 카카오의 핵심 서비스인 카카오톡의 대화 맥락과 챗GPT 간 연계성을 강화하는 방안을 집중적으로 협의할 것으로 전해졌다.

카카오는 현재 카카오톡 서비스에 챗GPT를 접목하며 기능 개선을 추진하고 있다.

올트먼 CEO는 같은 날 성남에 있는 네이버도 방문할 것으로 알려졌다.

네이버는 자체적으로 클라우드와 데이터센터 인프라를 구축해온 만큼 오픈AI와의 새로운 협력 가능성도 거론된다.

올트먼 CEO가 한국을 찾은 건 지난해 10월 이후 약 8개월 만이다.

이번 방한으로 당시 삼성·SK와 맺었던 '스타게이트' 파트너십이 보다 구체화할지 주목된다.

당시 올트먼 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 연쇄 회동을 마치고 삼성·SK그룹과 각각 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위해 상호 협력하는 LOI(의향서)를 체결하고 전략적 파트너십을 구축했다.

파트너십은 오픈AI가 추진하고 있는 약 5천억 달러 규모의 '스타게이트' 프로젝트에 고성능·저전력 메모리를 공급하는 것을 골자로 한다.

스타게이트 프로젝트는 오픈AI가 미국 소프트웨어 및 클라우드 기업 오라클, 일본 투자회사 소프트뱅크와 함께 미국 내 대규모 AI 데이터센터를 구축하는 프로젝트로, 4년간 5천억 달러(약 726조원)가 투입될 예정이다.

오픈AI는 스타게이트 프로젝트에 웨이퍼 기준 월 90만 장 규모의 고성능 D램이 필요할 것으로 전망했다.

이를 위해 삼성전자와 SK하이닉스[000660]는 최첨단 메모리 칩 생산을 확대하고, 오픈AI의 고급 AI 모델을 구동하는 데 필요한 고성능·대용량 제품을 선보이기로 합의했다.

한편, 올트먼 CEO는 15일 국내 주요 일정을 마친 뒤 당일 저녁 출국할 것으로 알려졌다.

<연합>