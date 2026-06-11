“줄리엔 강이 가려줘”…황정음, 故이순재 조문 당시 기사 안 나온 이유

배우 황정음이 고(故) 이순재의 빈소를 찾았던 당시를 회상하며 동료들의 배려에 감사한 마음을 전했다.

10일 황정음의 유튜브 채널에는 ‘챗 GPT한테 팩폭(?)당한 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

황정음 유튜브 채널 캡처

영상에서 황정음은 자신의 연예계 활동을 돌아보며 과거를 회상했다. 특히 MBC 시트콤 ‘지붕뚫고 하이킥!’을 언급하며 “지금의 나를 있게 한 작품”이라고 애정을 드러냈다.

이 과정에서 그는 지난해 세상을 떠난 고 이순재의 빈소를 찾았던 일화를 공개했다. 황정음은 “정보석 선배님에게 정말 감사한 일이 있다”며 “이순재 선생님이 하늘나라로 가셨을 때 먼저 전화를 주셔서 ‘혼자 가기 불편하면 내가 같이 가줄까?’라고 말씀해주셨다”고 말했다.

황정음 유튜브 채널 캡처

이어 “결국 줄리엔강과 함께 조문을 다녀왔다”며 “당시 장례식장에 기자 분들이 많이 계셨는데 줄리엔 강이 큰 체격으로 옆을 지켜주며 나를 가려줬다. 덕분에 관련 기사가 전혀 나오지 않았다”고 회상했다.

황정음은 동료들의 배려 덕분에 조용히 고인을 추모할 수 있었다며 고마움을 전했다.

황정음 유튜브 채널 캡처

황정음과 고 이순재, 정보석, 줄리엔 강은 모두 ‘지붕뚫고 하이킥!’에서 함께 호흡을 맞춘 인연이 있다. 당시 황정음은 극 중 자신의 이름을 그대로 사용한 캐릭터로 큰 사랑을 받으며 스타덤에 올랐다.

한편 황정음은 지난해 자신이 설립한 기획사 자금 약 43억원을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨져 논란을 빚었다. 이후 횡령 금액을 모두 변제했으며 법원으로부터 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다.