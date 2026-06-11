최태원 "日, 반도체공장 훌륭한 후보지…日서 AI팩토리도 가동"

닛케이 인터뷰서 "한일 반도체 생태계 연결, 양국 경제안보 큰 역할"

한일 경제 공동체 추진에 힘을 싣고 있는 최태원 SK그룹 회장이 신규 반도체 공장 건립 지역으로 일본을 좋은 후보지라고 꼽았다.



SK그룹이 엔비디아와 손잡고 내년 한국에서 첫 가동을 시작하는 '인공지능(AI) 팩토리'(AI의 핵심 단위인 '토큰' 생산 공장)를 2028∼2029년을 목표로 일본에서도 문을 열겠다고도 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장 겸 최종현학술원 이사장이 지난 9일(현지 시간) 일본 도쿄 제국호텔에서 열린 닛케이포럼 ‘한일특별세션'에서 한일 경제 연대의 청사진을 설명하고 있다. SK그룹 제공

최 회장은 11일 니혼게이자이신문(닛케이)에 실린 인터뷰에서 SK의 메모리 반도체와 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 조합해 대량의 데이터를 효율적으로 연산하는 AI 팩토리를 한국 외 지역에서는 처음으로 일본에 가동할 예정이라고 밝혔다.



인터뷰에 따르면 SK그룹은 향후 2∼3년 내 일본 내 AI 팩토리 가동을 목표로 일본 기업들과 협의를 진행 중이다.



최 회장은 일본 내 AI 팩토리 규모로 대도시 소비 전력에 해당하는 기가와트(GW)급 데이터센터를 상정하고 있다며 넓은 토지와 전력을 확보할 수 있는 후보지를 조사 중이라고 설명했다. 다만 구체적인 투자액은 밝히지 않았다.



최 회장은 현재 많은 산업이 반도체 부족에 시달리는 심각한 상황이 일어나고 있다고 지적한 뒤 반도체 생산 능력을 한층 더 늘릴 경우 한국 이외 지역에서의 반도체 공장 신설도 검토하고 있다고 했다.



그러면서 "일본은 훌륭한 후보지"라고 강조했다.



그는 일본이 반도체 제조 장비·재료, 전력 환경 등 반도체 제조 공정에 필요한 생태계를 모두 갖추고 있다고 평가했다.



최 회장은 2045년까지 반도체 공장 4기를 완공할 목표였던 용인 클러스터와 관련해 "완성을 수년 이상 앞당기겠다"고도 언급했다.



그는 반도체 판매로 얻은 이익의 투자처에 대해 "현재는 반도체 수요가 매우 강하기 때문에 대부분을 반도체 공장 건설에 투입하고 있다. 반도체 공장의 'AI화'도 필요하고 엔지니어 채용도 확대해 나갈 것"이라고 말했다.



그는 한국에서 사회적 쟁점이기도 한 초과 이익 분배와 관련해서는 "이익이 늘어나면 사회 환원도 늘려야 하며 이는 한국뿐 아니라 일본에서도 계속할 것"이라고 강조했다.



최 회장은 SK가 핵심 주주이자 전략적 파트너인 일본의 낸드플래시 기업 키옥시아에 대해 "경쟁 관계이기도 하고 협업에는 제약이 있지만 인재나 연구 개발, 반도체 생태계에 대해 다양한 협력을 하고 싶다"고 언급했다.



또 일본 정부가 반도체 산업 부흥을 위해 전략적 투자를 단행 중인 라피더스에 대해서도 "필요하다면 언제든지 협력할 준비가 돼 있다"고 말했다.



그는 "도쿄 일렉트론 등 일본의 반도체 소재·장비 제조사와 상시로 연대하고 있다"며 "한일 반도체 생태계를 연결하는 것은 단순한 기업 제휴에 그치지 않고 양국의 경제 안보에 있어서 큰 역할을 한다"고 강조했다.



그는 SK가 미국에서 AI 투자 활동을 전개하고 있고 일본 파트너 기업도 함께 하고 있다며 "AI를 활용한 신규 사업에서 한일이 시너지 효과를 내기 위해 일본 기업과의 논의를 시작하고 있다"고 덧붙였다.

<연합>