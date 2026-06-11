한병도 "국힘, 부정선거·사전투표 폐지 억지 주장 멈춰야"

"일부 잠실 시위대, 경찰에 시비·욕설…더는 불법행위 없어야"

더불어민주당 한병도 원내대표는 11일 6·3 지방선거의 '투표용지 부족 사태' 국정조사와 관련, 국민의힘을 향해 "국가적 중대 사안을 정략적으로 악용하려는 시도를 중단하길 촉구한다"고 밝혔다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 11일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "이번 국정조사는 정치적 유불리의 문제가 아니다"라며 이같이 강조했다.



그는 "(국민의힘은) 근거 없는 부정 선거론이나 사전투표 폐지 같은 억지 주장을 멈추고 원인 규명과 선거관리위원회 개혁이라는 근본적 해결책 마련에 함께 힘을 모아주시기를 바란다"면서 "민주당은 이번 사태의 진상규명부터 책임자 처벌, 재발 방지까지 전 과정을 책임 있게 챙겨나가겠다"고 강조했다.



여야는 이날 국회 본회의에서 각 당이 낸 국조 요구서가 보고되면 구체적인 국조 대상, 방식 등에 대한 협상에 나설 예정이다. 여야는 국조 필요성엔 공감하고 있으나 세부 내용에는 이견을 보이는 상태다.



한편 한 원내대표는 '잠실 개표소 봉쇄 시위'와 관련, "일부 시위대 일탈에 경찰관들과 주변 시민이 큰 불편을 겪고 있다"며 "특히 현장 질서를 지키는 경찰관들에게 무차별적인 시비와 도발, 욕설이 빈번하게 일어난다고 한다"고 설명했다.



그러면서 "타인의 인권을 짓밟는 폭력이 결코 정의가 될 수 없다"며 "현장에서 더는 불법 행위가 발생하지 않기를 바란다"고 말했다.

<연합>