한국해양진흥공사, 미국 내 물류자산 투자 확대 나서

한국해양진흥공사(해진공)가 글로벌 공급망 안정화와 국내 기업의 해외 물류 기반 확보를 위해 미국 인프라 투자 사업 확대에 나선다.

해진공은 지난 10일(현지시간) 미국 애틀란타 그위넷 상공회의소에서 CBRE와 미국 시장 내 물류·상업용 부동산 투자 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이상훈 해진공 인프라기획팀장(왼쪽부터)과 천용건 해진공 해양금융본부장, 존 퍼거슨 CBRE 사장, 재 김 CBRE 수석부사장이 미국 시장 내 물류·상업용 부동산 투자 협력 강화를 위한 업무협약을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 한국해양진흥공사 제공

CBRE는 글로벌 상업용 부동산 서비스 기업으로, 이번 협약은 양 기관이 미국 시장 내 상업용 부동산 및 관련 투자 기회를 공동으로 발굴·검토하고, 글로벌 공급망 변화에 대응하기 위한 협력 체계 구축을 위해 마련됐다.

협약을 통해 양 기관은 △잠재 투자 기회 발굴 및 검토 △시장 조사 및 입지 선정, 전략 자문 △물류·산업시설·항만 관련 자산 및 기타 상업용 부동산 자산 관련 지원 △개발사·투자자·운영사 등 전략적 파트너 소개 △실사 지원 및 현지 시장 정보 제공 △미국 진출 한국기업 지원 관련 기회 발굴 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

미국의 터미널·물류센터·항만 배후단지 등은 글로벌 핵심 공급망으로, 해진공 전략적 투자 대상 중 하나다. 이번 협약을 통해 미국 내 잠재 물류 자산을 폭넓게 확보하고, 글로벌 투자 네트워크를 강화해 글로벌 물류·공급망 투자기관으로서의 역할과 위상을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

천용건 해진공 해양금융본부장은 “글로벌 공급망 불확실성이 확대되는 상황에서 공급망 재편과 미국 물류시장 변화에 대응하기 위한 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “글로벌 우량 파트너와 협력을 확대해 국내 기업의 해외 진출과 안정적인 공급망 확보를 적극 지원해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 해진공은 협약식 이후 미국에 진출한 국내 기업을 대상으로 ‘미주 글로벌 물류·공급망 투자지원 설 명회’를 개최했다. 설명회는 해진공의 물류 인프라 투자 지원 방안을 안내하고, 현지 투자 환경 파악 및 공동 투자자 발굴과 조성 예정인 2차 글로벌 물류·공급망 펀드에 대한 수요를 사전 조사하기 위해 마련됐다.