정청래 “국민 영원하고 정권 짧아” 김용 “장동혁인줄”

6·3 지방선거 패배로 규정하며

“정 대표의 진정한 사과 필요”

전대서 최고위원 출마 저울질

이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 “국민은 영원하고 정권은 짧다”는 정청래 대표의 발언에 대해 11일 “국민의힘 장동혁 대표의 정치적 레토릭(수사) 아닌가 했는데 우리 당대표 입에서 나왔다”며 “정말 대단한 실언”이라고 비판했다.

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽), 김용 전 민주연구원 부원장. 뉴스1·허정호 선임기자

김 전 부원장은 CBS 라디오에서 6·3 지방선거를 여당의 패배로 규정하고 정 대표의 사과가 선행돼야 한다고 강조하며 이같이 밝혔다. 그는 정 대표가 자신의 열성 지지자들이 이용하는 딴지일보 게시판에 글을 올린 것을 두고선 “여당 대표로서 정식으로 메시지를 내는 것이 맞지 않나”라고 지적했다.

김 전 부원장은 정 대표의 대표직 연임 가능성에 대해선 “당연히 정치인으로서 (도전)할 수 있다”면서도 “정말 진정한 사과가 선행돼야 한다”고 거듭 강조했다. 서울시장 탈환 실패 및 경기 평택을 국회의원 재선거, 다수의 기초지자체장 선거에서 패배한 것은 ‘정청래 지도부’의 선거 전략 부재에서 비롯됐다고 하면서다. 선거 기간 민주당 소속 후보들을 지원했던 김 전 부원장은 8월17일로 예정된 전당대회에 최고위원 후보로 출마할지를 저울질하고 있다.

한편 정 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 이재명 대통령을 “세계적인 지도자”라고 치켜세웠다. 정 대표는 “이재명정부의 성공과 정권 재창출이라는 대명제, 시대적 과제 앞에서 우리는 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결이라는 것을 강조한다”고 말했다.

정 대표는 소속 의원들에게 “우리는 동지이자 12·3 비상계엄 내란의 밤을 함께 이겨낸 전우들이기도 하다”며 “어려울수록 우리가 심호흡 한번 하고 하늘도 한번 쳐다보면서 기본과 원칙으로 돌아가서 깊이 생각해보자고 여러분께 말씀드린다”고 했다.