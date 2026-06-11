국힘 지도부서 공개 충돌…“지도부 총사퇴” “철없는 소리”

6·3 지방선거 책임론이 거세지며 지도부 내에서 장동혁 대표에 대한 퇴진 요구가 나오며 공개 설전이 벌어졌다. 우재준 청년최고위원이 선거 패배 책임으로 지도부 총사퇴를 주장하자, 당권파 최고위원들은 “철없는 소리”라고 반발하며 정면으로 맞섰다. 장동혁 대표는 ‘투표용지 부족 사태’를 거론하며 “지금은 하나로 뭉쳐 이 문제를 해결할 때”라며 사퇴 요구를 거듭 일축했다.

국민의힘 장동혁 대표(가운데)와 정점식 원내대표(왼쪽), 신동욱 최고위원(오른쪽)을 비롯한 최고위원들이 11일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

우 최고위원은 이날 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “우리 지도부가 선거 결과에 대한 평가와 책임을 회피하지 않아야 한다”며 “지도부에 정식으로 제안한다. 우리 모두 사퇴했으면 좋겠다. 다음 지도부를 위해 미래를 열어줬으면 좋겠다”고 말했다.

그는 “우리 지도부의 임기는 원래 내년 8월까지인데, 그다음 총선을 준비하기 위한 시간은 8개월밖에 없다. 다음 지도부가 총선을 준비하기 굉장히 어렵다”며 “다음 지도부가 잘 들어와서 총선을 잘 준비할 수 있게 우리 지도부는 다음 지도부를 위한 미래를 열어야 한다”고 설명했다.

그러면서 “장동혁 대표를 좋아하는 당원들이 많다는 것을 알고 있다”며 “차라리 다시 전당대회를 열어서 재선거를 통해 다시 출마해서 평가받아야 한다”고 촉구했다. 장 대표가 재신임을 통해 거취를 결단하라는 취지다.

이에 당권파는 즉각 반발했다. 조광한 최고위원은 “철없는 소리를 공개적으로 하는 건 정치적으로 굉장히 미숙한 것 같다”고 했다. 이에 우 최고위원은 “철없는 소리라뇨”라며 불쾌감을 드러냈고, 조 최고위원은 “논쟁은 이따가 조용히 하자”며 설전을 일단락했다.

김민수 최고위원도 “왜 비공개회의에 단 한 번도 제대로 참석하지 않는 분들이 당이 아니라 계파를 위해 뛰려고 하나”라며 “의원들은 국민이 뽑아줬으면 국민을 위해 일하라. 지도부는 당원이 뽑아줬으면 당원을 위해 일하길 바란다”고 일침을 날렸다.

국민의힘 우재준 청년최고위원이 지난 6일 서울 여의도 국회 국민의힘 대회의실에서 열린 긴급 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

장 대표는 회의 비공개 전환 직전 추가발언을 통해 사퇴 요구에 선을 그었다. 그는 “저는 지금 대한민국에서 ‘투표용지 부족 사태’보다 더 중요한 일은 없다고 생각한다”며 “그 어떤 고려도 없이, 이 문제를 해결하지 못한다면 국민의 엄혹한 심판을 피할 수 없을 것이다. 다음 총선은 어떤 희망도 없을 것”이라고 했다.

그러면서 “우리 국민의힘은 대한민국 민주주의가 사망할지도 모른다는 무거운 마음으로 전부 에너지를 쏟고 있나”라며 “이 중대한 시기에 당내 분출하는 여러 목소리를 담아서 그 이슈로 간다면, 우리는 정기국회 전까지 어떤 해결책도 내놓지 못하고 우리 당은 결국 당내 문제로 매몰될 것”이라고 말했다.

우 최고위원은 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “계속 (지도부 사퇴를) 요구할 것”이라며 “중앙선거관리위원회의 잘못된 행태에 당력을 집중해야 한다는 장 대표의 우려는 이해가 간다. 그런데 모든 일을 자기만 할 수 있다고 생각해서는 안 된다”고 꼬집었다.

국민의힘 당헌·당규상 선출직 최고위원 5명 중 4명이 사퇴하면 최고위원회는 해산되고 비상대책위원회 체제로 전환된다. 현재 국민의힘 선출직 최고위원은 장 대표 최측근인 김민수 최고위원과 신동욱·김재원·양향자 최고위원, 우재준 청년최고위원이다.

박성훈 수석대변인은 이날 비공개회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “우재준 최고위원이 발언한 내용은 개인의 의견”이라며 “당 지도부와 논의된 의견은 아니다”라고 밝혔다.