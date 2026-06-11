“정권은 짧다” 정청래에 與 김영진 “확대해석은 그렇다”

SBS 라디오서 “일반적인 얘기한 것 아니겠나”

더불어민주당 김영진 의원은 전날 ‘정권은 짧다’던 같은 당 정청래 대표 발언에 “확대해석하는 건 좀 그렇다”고 11일 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회 도중 한병도 원내대표와 대화를 마친 뒤 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

김 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 나와 정 대표의 발언이 이재명 대통령을 겨냥한 것 아니냐는 취지 진행자 질문에 “그거야 모른다”면서도 이같이 답했다.

이어 “민심과 천심은 영원하다는 개념”이라며 “대통령과 생각이 달라서 그런 건 아닌 것 같고, 일반적인 이야기를 한 것 아니겠나”라고 덧붙였다.

앞서 정 대표는 지난 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 추가 발언에서 “민심이 천심이고 국민을 이기는 정권은 없다”며 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 강조했다.

6·3 전국동시지방선거 결과를 돌아보고 공과를 냉철하게 진단할 수 있게 ‘평가위원회’를 만들고 백서도 발간하겠다고 말한 대목에서다.

정 대표는 지선에서 전국적인 ‘큰 승리’를 거뒀다고 봤지만, 이 대통령은 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 “이겨야 하는 곳을 졌다고 하면 문제가 다르다”며 “최소한 승리는 아니다”라고 말해 정 대표와의 인식 차이를 보였다.

이를 두고 패배로 끝난 서울시장 선거를 두고 나온 정 대표와 이 대통령의 서로 다른 해석이라는 반응을 낳았다.

정 대표의 ‘정권은 짧다’ 발언에 정치권 일각에서 현 정부를 겨냥한 ‘중의적 표현’이 아니냐는 분석이 나왔지만, 청와대는 이에 특별한 해석을 붙이지는 않았다.