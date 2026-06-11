민주당 김병주·남양주을 당선인들 5·18묘지 참배…“민주주의 위에 지방자치 세운다”

민선 9기 출범을 앞둔 경기 남양주 지역 더불어민주당 소속 광역·기초의원 당선인들이 11일 광주 국립 5·18민주묘지를 찾아 민주주의와 지방자치의 가치를 되새겼다.

더불어민주당 소속 김병주 국회의원(남양주을)과 남양주 지역 광역·기초의원 당선인들이 11일 광주 국립 5·18민주묘지를 찾아 참배했다. 김병주의원실 제공

이날 5·18민주묘지 참배에는 민주당 김병주 국회의원(남양주을)과 김창식·김승기·이대한 경기도의원 당선인, 김수연·최문광·손정자 남양주시의원 당선인, 의원실 보좌진 등이 함께했다.

이번 참배는 당선인들을 대상으로 기획된 의정 역량 강화 연수의 첫 순서로 마련됐다. 강의실이 아닌 현장에서 연수를 시작하겠다는 김병주 의원의 뜻에 따라 5·18민주묘지가 첫 행선지로 선택됐다.

김 의원은 “1980년 광주 시민들이 총구 앞에서 지켜낸 민주주의가 오늘날 대한민국 민주주의의 토대가 됐다”며 “지방자치 역시 민주주의 위에서만 가능하다는 점을 새겨야 한다”고 말했다.

이어 “민주열사들이 지킨 민주주의 위에 우리의 의정이 서 있다”며 “그 무게를 가슴에 새기고 시민의 삶을 바꾸는 유능한 지방의원이 되어 달라”고 당선인들에게 당부했다. 참석한 당선인들도 민선 9기 의정활동의 출발점을 민주주의 가치와 주민 중심의 지방자치 실현에 두겠다는 의지를 다졌다.

이들은 이날 오후 경남 김해 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역도 참배할 예정이다. 이들은 지방분권과 자치분권 확대를 강조했던 노 전 대통령의 철학을 되새기며 향후 의정활동 방향을 공유할 계획이다.