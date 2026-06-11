국힘 소장파, 장동혁 사퇴 공개 요구…"지선 참패 책임져야"

전국적 재선거에 반대하며 "張, 부정선거 음모론으로 민주주의 훼손"

국민의힘 초·재선 의원이 주축인 소장파 모임 '대안과미래'는 11일 공개적으로 장동혁 대표의 사퇴를 요구했다.



대안과미래는 11일 국회 소통관에서 입장문을 내고 "국민의힘은 6·3 지방선거에서 참패했다. 장 대표의 리더십은 붕괴했고, 이는 오롯이 장동혁 지도부의 책임"이라고 규탄했다.

초·재선을 주축으로 한 국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 이성권 간사(왼쪽 네 번째)를 비롯한 의원들이 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 장동혁 대표의 사퇴를 요구하고 있다. 연합뉴스

대안과미래 간사인 이성권 의원은 "국민은 이번 선거를 통해 국민의힘 지도부의 교체를 주문하셨다"며 "보수는 늘 '책임'을 중시해왔다. 장 대표가 진정 스스로 '보수'라 생각한다면 인제 그만 자리에서 물러나라"고 촉구했다.



이 의원은 또 장 대표가 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태와 관련해 전국적 재선거를 주장하는 데 대해서도 "20·30 세대의 분노에 적극 공감하나, 전국적인 재선거에 대해선 분명히 반대한다"고 일축했다.



그러면서 "장 대표는 국민의 참정권 침해를 '부정선거 음모론'으로 오염시키지 말라"며 "민주주의 꽃인 선거의 '공정'을 지키고자 모인 시민들의 요구를 오염시키는 것은 보수 정당 대표로 결코 해선 안 될 행위"라고 비판했다.



이어 "특히 국회에서 잘못을 짚고 시스템을 고쳐야 할 문제를 당 소속 의원들과 아무런 상의도, 토론도 하지 않고 장 대표가 독단적으로 결정해 '부정선거 음모론'을 주장하는 행위는 스스로 정당 민주주의를 부정하고 훼손한 것"이라고 비판했다.



이 의원은 또 전날 선출된 정점식 원내대표를 향해 "지금 국민은 장 대표 거취와 참정권 침해 문제에 대해 국민의힘이 어떻게 민심을 담아낼지 지켜보고 계신다"며 "이 두 가지 문제에 대한 총의를 모을 의원총회를 소집해달라"고 요구했다.



아울러 정 원내대표에게 곧 면담 요청도 할 계획이라고 밝혔다.



이날 입장문 발표 현장에는 권영진·박정하·고동진·김건·김소희·김용태·김재섭·안상훈 의원이 함께했다.



권 의원은 회견 후 기자들과 만나 "(현 상태로는) 선거에 지고도 진 원인도 제대로 모르고 다시 고치려 하지 않고 부정선거 음모론에 기대 정치적으로 연명하는 정당이란 낙인이 찍히게 될 것"이라며 "참정권 침해를 바로 잡는 일은 장 대표 없이도 국회, 당 차원에서 얼마든지 할 수 있다"고 말했다.

<연합>