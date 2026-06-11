韓 "빨리하자" 鄭 "양보해라"…여야 원내대표 '원구성' 탐색전

'투표용지 부족 사태'에는 조속 대응 한목소리

(서울=연합뉴스) 배재만 기자 = 더불어민주당 한병도 원내대표(오른쪽)가 11일 국회 원내대표실에서 취임 인사차 방문한 국민의힘 정점식 신임 원내대표를 맞아 반갑게 악수하고 있다. 2026.6.11 scoop@yna.co.kr

더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 정점식 신임 원내대표는 11일 상견례 자리에서 22대 국회 후반기 원(院) 구성을 앞두고 탐색전을 벌였다.



한 원내대표는 이날 취임 인사차 민주당 원내대표 회의실을 찾은 정 원내대표에게 "최근 중동 사안, 민생 현안 등이 만만치 않아서 여야가 날을 새더라도 빨리 원 구성을 해서 양측 3기 원내대표는 일하는 모습, 효능감 있는 모습으로 국민께 평가받는 국회가 되도록 함께 머리를 맞대고 노력했으면 좋겠다"고 당부했다.



그러자 정 원내대표는 "거대 의석을 가진 민주당의 한 원내대표께서 많은 양보를 해주시면 되겠다고 생각한다"고 응수했다.



그러면서 "몇 년 전부터 여야 대화가 단절되고 다수당에 의한 일방적인 독주가 있었던 건 우리 국민들도 잘 안다"며 "이런 상태가 계속되면 여야 모두 공멸할 수밖에 없고 국민에게서 버림받을 수밖에 없는 상황이 될 거라는 게 명백하다"고 강조했다.



양측은 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태에 관한 국정조사 요구서가 이날 오전 국회 본회의에 보고된 것과 관련해선 한목소리로 조속한 진상 규명을 약속했다.



한 원내대표는 "다행히 이 문제에는 여야 이견이 없다"며 "진상을 규명하고 책임자를 처벌해 다시는 이런 일이 발생하지 않게 해야겠다"고 언급했다.



정 원내대표도 "후반기 원 구성이 되기 전 양당이 국정조사에 합의한 것은 굉장히 이례적"이라며 "양당 모두 투표용지 부족 사태를 그만큼 심각하게 생각하기 때문"이라고 말했다.



양측은 현안을 놓고는 뼈 있는 말을 주고 받았지만 첫 인사라는 취지에 맞게 덕담을 건네기도 했다.



한 원내대표는 정 원내대표가 회의장에 들어서자마자 두 손을 꼭 맞잡은 뒤 직접 축하난을 전달했다.



이어 "정 원내대표님은 여야에서 인품이 아주 훌륭하고 합리적이고 많은 의원님과 교감하고 소통하시며 업무를 잘하신 분으로 정평이 나 있다"며 "일하다 보면 서로 경쟁도 하고 치열하지만 소통을 많이 했으면 하는 바람"이라고 덕담을 했다.



정 원내대표도 "저 역시 한 원내대표님이 원만하신 성격이라는 걸 잘 안다"면서 "사실상 첫걸음을 떼는 저로서는 많은 것을 배울 기회가 되리라 생각한다"고 화답했다.



양측은 공개 회동을 마무리한 후 7분여간 짧은 비공개 회동을 이어갔다.



정 원내대표는 이후 기자들과 만나 "수시로 연락하고 수시로 보자, 대화를 통해 모든 현안을 해결하자는 말씀을 드렸고 한 원내대표께서도 동의하셨다"고 설명했다.



정례적 회동을 할 예정이냐는 물음에는 "아직 이야기를 나누지 않았다"면서도 "선임 원내대표끼리는 정례적 회동을 했는데, 그 연장선상에서 보면 되지 않겠느냐"며 긍정적인 반응을 내놨다.



양측은 이날 오후에는 조정식 국회의장 집무실에서 국회의장 주재 여야 원내대표 회동을 갖는다.

<연합>