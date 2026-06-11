권노갑 "죽을 고비 넘기면서도 올바른 길…다 김대중 대통령 덕"

고(故) 김대중 전 대통령의 정치적 동지로 '동교동계 좌장'으로 불렸던 권노갑 김대중재단 이사장은 11일 "하나부터 열까지 김대중 대통령의 덕"이라며 정치여정의 소회를 밝혔다.
권 이사장은 이날 대한민국헌정회 회의실에서 열린 헌정회 원로회의 초청 강연에서 "죽을 고비를 넘기면서도 김 전 대통령의 철학과 정신, 대한민국의 큰 인물로 큰 일을 할 것이라는 한 가지만으로 올바른 길을 왔다"며 이같이 말했다.
그는 "(김 대통령은) 미래를 내다보는 철인(哲人) 같이 공부했다"며 "그 분을 대통령으로 만들겠다는 것은 국민을 위해, 대한민국을 위해 김 전 대통령을 도구로 사용하기 위해서였다. 지금까지 살아온 인생을 자랑스럽게 생각한다"고 강조했다.
이어 "나는 (내) 자랑을 좋아하지 않는다. 다만 운동선수였고, 그 다음에 의협심이 많았다"며 "김구 선생을 통해, 조봉암 선생을 통해, 그리고 마지막 김 전 대통령을 통해 (의협심이 무엇인지) 겪었다"고 덧붙였다.
권 이사장은 강연 도중 김 전 대통령이 목포로 내려가 6대 국회의원 선거를 준비했을 때와 이른바 '목포의 전쟁'으로 불렸던 7대 국회의원 선거 당시 일화를 술회하기도 했다.
동교동계 인사인 한화갑 전 의원은 강연이 끝나고 "김 대통령의 연설에 취한 적은 있지만, 다른 분의 연설에 취해 본 적이 없는데 구구절절이 와(닿아)서 가슴을 쳤다"며 "김 대통령보다 더 존경받는 인물이 됐다. 부럽다"고 덕담했다.
행사에는 정대철 헌정회장과 유경현 헌정회 원로회의 의장, 국민의힘 황우여 상임고문, 민주당 이시종 전 선대위원장 등 전현직 의원 100여명이 참석했으며, 이재명 대통령의 지시로 허은아 청와대 국민통합비서관도 자리했다.
<연합>