집값 일주일에 1.98% 뛴 동탄… 서울 제친 독주의 비결은 대기업 성과급 릴레이?

한국부동산원 6월 2주 동향... 대기업 고소득 직장인 유동성 유입되며 매수세 폭발

제미나이로 생성한 AI이미지

경기 화성 동탄 지역의 아파트 매매가격이 일주일 만에 2%에 육박하는 기록적인 폭등세를 보였다. 서울 주요 정비사업 단지가 완만한 상승세를 타는 수준을 넘어선 독주다. 부동산 시장에서는 인근 대기업 임직원들의 성과급 지급에 따른 유동성 유입이 동탄 신도시 일대의 매수세를 촉발한 결정적 요인이라는 분석이 나온다.

11일 한국부동산원이 발표한 2026년 6월 2주(6월 8일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 이번 주 경기 화성 동탄구의 매매가격 상승률은 1.98%를 기록했다. 이는 통상적인 부동산 상승기에서도 찾아보기 힘든 이례적인 수치이다.

◆ 삼성전자 성과급 유동성, 동탄역 역세권 신축으로 유입

부동산 업계에선 동탄의 이 같은 폭등세가 기흥·화성·평택 캠퍼스에 근무하는 삼성전자 등 대기업 고소득 임직원들의 자금력과 밀접하게 맞물려 있다고 진단한다. 최근 지급된 성과급 릴레이로 두둑한 현금 동원력을 갖춘 직장인들이 교통망 호재가 뚜렷한 청계동과 여울동 등 동탄역 역세권 신축 대단지로 대거 유입되면서 시장의 매물을 순식간에 소화했다는 해석이다.

이 같은 특정 배후 주거지의 독주 속에 경기 남부권 다른 핵심지들도 동반 상승 흐름을 타고 있다. 성남 분당구(0.62%)는 선도지구 지정 등 정비사업 개발 기대감이 고조된 구미동과 정자동 위주로 올랐고 성남 중원구(0.48%) 역시 강세를 나타냈다. 반면 경기 과천시(-0.30%)는 대단지 위주로 하락하며 경기 인접 지역 간에도 극명한 온도차를 보였다.

서울 매매시장(0.27%) 역시 상승 폭을 키웠으나 동탄의 폭등세에는 미치지 못했다. 강서구(0.42%)와 구로구(0.40%) 등 서남권 일부 지역이 강세를 보였고 한강 이북에서는 동대문구(0.39%)와 도봉구(0.39%)가 상승세를 이끌었다.

◆ 전세시장도 동반 불안... 전세 수요가 매매 자극하는 구조

수도권 아파트 시장의 또 다른 불안 요소는 가파르게 치솟는 전세가격이다. 이번 주 서울 전세가격은 0.32% 올라 매매가격 상승률을 웃돌았다. 성동구(0.64%) 행당·옥수동과 송파구(0.53%) 잠실·신천동 등 핵심 실거주지의 전세 품귀 현상이 심각한 수준이다.

경기 전세시장(0.19%)에서도 매매 폭등이 나타난 동탄구(0.52%)가 목동과 능동 위주로 전셋값이 크게 뛰었다. 광명시(0.44%) 하안·철산동 역세권과 성남 수정구(0.41%) 창곡·신흥동 등 서울 접근성이 좋은 단지들을 중심으로 전세 대기수요가 누적되면서 매매 전환 수요를 자극하는 구조가 만들어지고 있다는 관측이다.

서울 강남구의 한 부동산의 모습. 뉴스1

◆ 대기업 배후지 단기 과열... 전국 확산 가능성은 낮아

시장 전문가들은 동탄의 주간 1.98% 상승에 대해 고소득 직장인의 탄탄한 자금력과 실거주 선호 현상이 결합해 나타난 단기 과열 양상으로 바라보고 있다. 대기업 성과급이라는 확실한 유동성 공급원이 전세 부족 상황과 맞물려 매매가격을 급격히 밀어 올렸다는 분석이다.

다만 이 같은 열기가 전국으로 확산할 가능성은 낮다는 관측이 지배적이다. 이번 주 지방 매매가격은 0.00%로 보합에 머물렀으며 세종시(-0.21%)를 비롯한 대다수 지방 광역시는 하락세를 면치 못했다. 결과적으로 하반기 주택시장은 동탄처럼 확실한 소득 기반을 갖춘 수도권 상급지와 대기수요가 부족한 지방 간의 격차가 더욱 벌어지는 양극화 장세가 굳어질 것으로 해석된다.