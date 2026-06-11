노동부·국토부, 포스코이앤씨 긴급 합동 감독…김영훈 장관 “대표이사 소집”

고용노동부가 사망사고가 잇따른 포스코이앤씨의 전국 시공 현장을 대상으로 고강도 기획 감독에 나선다. 2022년 중대재해처벌법 시행 뒤 노동자 10명이 잇따라 포스코이앤씨 현장에서 숨져 정부가 특단의 조치를 빼든 것이다.

정부세종청사 고용노동부 직원들이 분주히 움직이고 있다.뉴스1

노동부는 11일 김영훈 장관의 지시에 따라 포스코이앤씨 본사와 시공 현장들의 중대재해 재발 방지 대책을 마련했다고 밝혔다. 제114차 국제노동기구(ILO) 총회 참석차 출장 중인 그는 9일 포스코이앤씨 중대재해 발생을 보고받고 이런 조치를 주문했다. 앞서 9일 포스코이앤씨가 시공하는 신안산선 복선철도 건설 현장에서 30대 하청 노동자가 추락해 숨졌다. 포스코이앤씨 현장에서는 연도별로 2023년 1명, 2024년 3명, 2025년 5명, 올해 1명이 숨졌다.

노동부는 신안산선 복선철도 건설현장(7개소)을 대상으로 국토교통부와 합동 감독에 돌입한다. 감독 과정에서 떨어짐·붕괴 등 산업재해 발생 위험이 발견된다면 안전보건진단 명령과 함께 현장별 전담 감독관을 지정해 집중 관리할 방침이다. 전국의 다른 시공 현장에 대해서도 불시감독을 벌인다.

이번 사망사고 관련 엄정 수사 방침도 밝혔다. 노동부는 압수수색 등 강제 수사를 신속히 진행해 사고 원인을 철저히 규명할 예정이다.

김 장관은 13일 귀국해 포스코 계열사의 대표이사를 소집한다. 안전관리 실태를 점검하고 근본적인 경영방침 쇄신과 실효성 있는 재발 방지 계획 수립을 강력히 요구한다는 취지다.

김 장관은 “기본적인 안전조치를 이행하지 않아 발생하는 추락사고 등이 반복되는 것은 포스코이앤씨가 실효성 있는 재해예방 조치를 시행하고 있는지 의문이 들게 한다”며 “강도 높고 신속한 수사로 포스코그룹이 근본적인 재발방지 대책을 마련하도록 강력히 요구하겠다”고 말했다.