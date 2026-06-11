‘16조 투입’ 강북 전성시대에…‘장위 푸르지오 마크원’ 주목

최근 서울시가 강북 지역에 총 16조 원을 투입해 교통 인프라를 확충하고 산업∙일자리 거점을 조성하겠다고 발표한 가운데, 이달 강북권역에서 공급되는 신규 단지 ‘장위 푸르지오 마크원’이 주목받고 있다. 대우건설이 성북구 장위동 68-37번지 일대에서 분양하는 단지다.

11일 대우건설에 따르면, 장위재정비촉진지구 10구역을 재개발하는 이 단지는 지하 5층~지상 35층, 23개동, 총 1931세대 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 39~114㎡, 1032세대가 일반분양으로 공급된다.

장위 푸르지오 마크원 조감도.

서울 지하철 6호선 돌곶이역 역세권에 위치한 단지여서 1∙2호선 환승역인 시청역과 3호선∙신분당선 환승역인 신사역까지 30분 내외로 이동할 수 있다. 여기에 동북선 경전철과 GTX-C 노선 등 추가 교통망 개통도 예정돼 있다. 아울러 인근 광운대역 일대에서는 약 15만㎡ 규모의 광운대역세권 개발사업이 추진 중이다.

우수한 교육환경과 생활 인프라도 갖췄다. 단지 바로 옆에 장위초등학교가 위치한 ‘초품아(초등학교를 품은 아파트)’ 단지로 도보 통학이 가능하며, 월곡중∙남대문중∙장위중∙석관고 등 다수의 학교가 인접해 있다. 또한 장위전통시장을 비롯해 홈플러스, 이마트, 롯데백화점, 현대백화점 등 대형 편의시설을 편리하게 이용할 수 있다. 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있는 북서울꿈의숲, 오동근린공원, 월곡산, 우이천 산책로 등도 가깝다.

대우건설 관계자는 “장위 푸르지오 마크원은 장위뉴타운의 중심 입지에서 교통, 교육, 생활, 자연 인프라를 모두 누릴 수 있는 단지”라며 “광운대역세권 개발사업과 서울시의 강북권 개발계획 등 다양한 호재를 바탕으로 높은 미래가치를 기대할 수 있어 수요자들의 관심이 높을 것으로 전망된다”고 말했다.