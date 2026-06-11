하이트진로, 참이슬 보조라벨 활용 자살예방 캠페인 전개

하이트진로가 자살예방 및 생명존중 문화 확산을 위해 한국생명존중희망재단이 진행하는 캠페인에 동참한다고 11일 밝혔다.

하이트진로는 수도권과 세종 지역에 유통되는 참이슬 제품 약 15만병의 보조라벨에 자살예방 상담전화 ‘109’와 사회관계망서비스(SNS) 상담창구 ‘마들랜’ 관련 문구를 적용해 홍보에 나선다. 이를 통해 소비자들이 일상 속에서 자연스럽게 자살예방 상담 관련 정보를 접하고 생명존중의 중요성을 인식할 수 있도록 한다는 계획이다.

참이슬 보조라벨 제품 이미지. 하이트진로

하이트진로는 지난해 11월에도 자살예방 상담 전화 ‘109’를 알리기 위해 전국 단위로 총 109만병 규모의 참이슬 보조라벨 캠페인을 진행한 바 있으며, 올해도 자살예방 인식 제고를 위한 활동을 이어간다.

한편 하이트진로는 국무조정실 산하 생명지킴추진본부가 추진하는 ‘천명지킴 프로젝트’에 참여하며 범국가적 자살예방 정책 추진에 동참하고 있다. 하이트진로는 지난 4월 생명지킴추진본부로부터 ‘천명수호처’로 위촉돼 생명존중 가치 확산을 위한 다양한 활동을 이어갈 계획이다.

하이트진로 장인섭 대표는 “이번 캠페인이 자살예방 상담전화 ‘109’와 SNS 상담창구 ‘마들랜’에 대한 인지도를 높이고 자살예방 인식 제고에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 소비자와의 다양한 접점을 활용해 사회적 가치를 확산하고 기업의 사회적 책임을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.