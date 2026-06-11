與, 의원총회서 '정청래 사퇴' 목소리…"엄중하게 책임 고민해야"

더불어민주당이 11일 의원총회를 개최한 가운데 의원들 사이에서는 6·3 지방선거 결과에 대한 정청래 대표 책임론이 불거졌다. 일부 의원들은 정 대표가 연임을 도전하기 위해서는 당 대표직을 즉각 사퇴해야 한다며 목소리를 높였다.

정청래 더불어민주당 대표가 11일 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 뉴시스

민주당은 이날 오전 10시부터 1시간 넘게 의원총회를 진행했다. 당초 오전 11시에 본회의가 개최될 예정돼 있었으나 민주당 의원들 자유토론 시간이 길어지면서 의원총회는 11시13분께 마무리됐다.

의원들 사이에서는 당 지도부를 향해 서울시장 석패에 대한 아쉬움을 토로하는 목소리가 나왔다. 특히 일부 의원들은 연임 도전이 예상되는 정청래 대표를 향해서는 공정한 선거 관리 의지를 보이기 위해 하루 빨리 사퇴해야 한다고 요구했다.

장철민 의원은 "의원들도 심리적으로는 참패, 그 이상의 실패를 겪었다고 느끼실 것"이라며 "서울시장 선거를 치르는데 당 차원 전략, 더 많은 자원 투입, 우리 스스로 각성 등이 전혀 이뤄지지 않았다"고 말했다. 그러면서 "우리는 더 엄중하게 책임을 고민해야 하고 내부에서 더 많은 이야기를 해야 한다"고 강조했다고 한다.

장 의원은 오는 8월 차기 지도부 선출을 위한 전당대회가 열린다는 점도 언급했다.

그러면서 "정 대표가 당 대표에 다시 도전하실 의사가 있으시다면 오늘이라도 사퇴하는 게 맞다"며 "국민들의 신뢰를 회복하기 위해서 우리 안의 신뢰를 어떤 식으로 더 갖춰 나갈지 고민과 조치들, 그것에 맞는 행동들이 반드시 필요하다"고 요구한 것으로 전해졌다.

경북도당위원장이자 이번 대구시장 선거를 도운 임미애 의원은 정청래 대표를 향해 "경북 유세 덕분에 기초의원 선거에서 꽤 많은 선전을 이뤘다"고 감사 의사를 표했다고 한다.

그러면서도 "전국 판세를 지휘하면서 갈등 관리를 할 줄 알았는데 선거가 끝나니 당원들 뿐 아니라 지지자들이 사분오열돼서 갈등이 남겨졌다"는 취지로 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 11일 여의도 국회에서 열린 의원총회에 입장하며 송영길 의원과 인사 뒤 이동하고 있다. 뉴시스

임 의원은 "전당대회가 갈등이 노골화될 수밖에 없는 공간이라면 (정 대표가) 전당대회를 제대로 관리해야 한다"며 "이재명 대표 시절의 전당대회 재출마 사례를 보면 사퇴한 뒤 60일 안에 선거를 치렀다"고 언급했다.

이어 "정청래 대표도 선거에 대한 책임도 있겠지만 (금명간 사퇴해) 전당대회를 가장 공정하게 관리하겠다는 의지를 보여주시는 것이 저는 필요하지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

전남광주통합특별시장에 출마했던 신정훈 의원이 공천 과정이 거칠었다며 문제를 제기했다. 이 과정에서 "호남은 민주당 안방이니 아무나 꽂고 자르고 해도 된다는 생각은 안 된다"고 강조한 것으로 알려졌다.

이에 조승래 사무총장은 "전남광주통합특별시 경선에 기술적인 문제가 있었던 건 분명히 맞다"면서도 당시 조치를 취해 후보들 합의 하에 경선을 진행했다는 점을 설명했다. 조 사무총장은 "의심을 하거나 불신하는 심정은 이해하지만 근거를 가지고 토론을 했으면 좋겠다"고 반박했다.

이외에도 정일영 의원은 인천 연수구청장 선거 패배에 대한 당 경선시스템 부재, 허영 의원은 강원도 선거 당시 당 대응 부재로 인한 보수 결집 등을 지적했다.

의원들이 지방선거에 대한 아쉬움을 토로하자 정청래 대표는 별도 발언은 하지 않았다고 한다. 대신, 정 대표는 모두발언을 통해 "우리가 지금 마음을 가다듬고 해야 할 것은 이재명 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 이재명 정부를 성공시키고 반드시 정권 재창출해야 하겠단 다짐과 결의"라고 강조했다.

<뉴시스>