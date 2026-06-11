골보다 돈이 더 뛴다…월드컵 베팅액 76조원 [월드컵]

2026 북중미 월드컵 기간 전 세계 스포츠 베팅 규모가 역대 최대 수준인 500억 달러(한화 약 76조원)에 달할 것이라는 전망이 나왔다. 참가국과 경기 수가 대폭 늘어난 데다 미국 스포츠 베팅 시장이 급성장하면서 월드컵이 사상 최대 규모의 도박 시장으로 떠오를 것이라는 분석이다.

2026 북중미 월드컵 개막을 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 역사 지구 보행자 전용 거리에 설치된 월드컵 카운트다운 시계가 개막까지 남은 시간을 표시하고 있다. 뉴스1

11일 영국 BBC에 따르면 글로벌 투자은행 맥쿼리는 최근 보고서에서 이번 대회 기간 경기당 평균 5억달러(약 9600억원)의 베팅이 이뤄지며 전체 베팅액이 500억 달러를 넘어설 것으로 전망했다. 2022년 카타르 월드컵 당시 기록한 350억달러(약 53조원)보다 약 43% 증가한 규모다.

맥쿼리는 이번 대회가 기존 32개국 체제에서 48개국 체제로 확대된 점을 주요 배경으로 꼽았다. 경기 수도 64경기에서 100경기 이상으로 늘어나면서 베팅 기회가 대폭 증가했다는 분석이 나온다.

경기 시간대도 영향을 미칠 것으로 보인다. 대부분의 경기가 유럽과 중남미, 아프리카 등 스포츠 베팅이 활발한 지역 이용자들이 시청하기 좋은 시간대에 열리는 만큼 참여가 늘어날 것으로 예상된다.

특히 개최국인 미국의 스포츠 베팅 시장 성장세가 베팅 규모 확대에 힘을 보태고 있다. BBC는 현재 미국 인구의 약 65%가 스포츠 베팅이 합법인 지역에 거주하고 있다고 전했다. 이번 대회는 미국 인구 절반이 합법적으로 스포츠 베팅에 참여할 수 있는 첫 월드컵이 될 전망이다.

반면 도박 중독에 대한 우려도 커지고 있다. 영국 시민단체 ‘도박 반대 운동’의 레스 버널 사무총장은 BBC에 “월드컵 기간 수많은 사람들이 도박으로 재정적 어려움을 겪고 있다”며 “도박 중독은 높은 자살 위험과도 연결되는 만큼 각국 정부의 적극적인 규제가 필요하다”고 지적했다.

한편 2026 북중미 월드컵은 11일(현지시간) 멕시코와 남아프리카공화국의 개막전을 시작으로 약 한 달 간 미국·캐나다·멕시코에서 열린다. 참가국은 역대 최다인 48개국이며 총 104경기가 치러진다.