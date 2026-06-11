또 캄보디아…99억 편취 ‘주식 리딩방’ 사기 조직 덜미

서울경찰청 금융범죄수사대, 조직원 10명 검거

유명 주식 투자자 사칭…‘600% 수익률’ 미끼

캄보디아를 거점 삼아 59명으로부터 100억원에 가까운 돈을 편취한 주식 리딩방 사기 조직이 경찰에 덜미를 잡혔다.

캄보디아 현지 검거 현장. 서울 경찰청

이들은 국내 증권사 관계자를 사칭해 ‘600% 고수익 보장’을 미끼로 투자금을 가로챈 것으로 알려졌다. 특히 범행 거점이 캄보디아로 확인되면서 현지 범죄조직의 활동이 여전히 이어지고 있는 것으로 보여 각별한 주의가 요구된다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 범죄단체 가입·활동 및 사기 혐의로 주식 리딩방 한국인 조직원 10명을 검거하고 이 가운데 9명을 구속했다고 11일 밝혔다.

주식 리딩방은 카카오톡이나 텔레그램 등 메신저를 주식 종목 추천과 매매 타이밍을 알려주고 수수료나 고액의 가입비를 받는 서비스다. 정식으로 등록되지 않은 개인이나 업체가 운영하는 경우가 많고, 사기 범죄로 이어지는 경우가 많아 주의가 필요하다.

경찰에 따르면 이들은 캄보디아 시아누크빌의 호텔에 콜센터를 차려놓고 활동했다. 지난 2024년 2월부터 올해 2월까지 약 2년간 국내 증권회사 직원으로 행세하며 ‘AI(인공지능) 추천주’ 등 허위 주식을 추천하는 방식으로 약 99억의 부당이득을 취한 혐의를 받는다.

이들은 실제 주식 전문가가 운영하는 유튜브 채널 댓글창에 ‘상담 링크(URL)’를 게시해 피해자들을 유인한 것으로 드러났다.

조직원들은 각자 증권사 비서, 바람잡이, 중국어 범행 시나리오 번역 등 역할을 분담해 피해자들을 속였다. 피해자들이 주식 매수금을 입금하면 실제 증권사가 운영하는 앱과 비슷한 가짜 앱을 설치하도록 한 뒤 큰 수익이 나고 있는 것처럼 속였다.

특히 한국인 피해자를 대상으로 범행하기 위해 4개 팀으로 운영된 콜센터 인력을 전원 한국인으로 구성하는 등 치밀함을 보였다.

경찰은 캄보디아 수사 당국과 공조를 통해 한국인 조직원 6명을 현장에서 붙잡아 국내로 송환했고, 나머지 4명은 국내에서 검거했다. 또한지난달 28일 캄보디아 현지에서 은신 중이던 조직원 1명이 추가로 검거돼 송환 대기 중이다.

이들이 취득한 범죄수익 중 2억7300만원은 기소 전 추징보전으로 동결됐다.

경찰은 지나친 고수익 보장 홍보에 속지 말고 투자 관련 단체방에는 절대 접속하지 말아야 한다고 강조하고, 설치하는 증권사 앱이 실존하는 증권사 앱인지 반드시 확인하라고 주의를 당부했다.